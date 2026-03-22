海外公演まで追いかけたくなる！ BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」

記事ポイント 4回目のツアーは9都市を巡回。2026年4月30日に3rdフルアルバムを発売。東京公演は6月30日に代官山UNITで開催。 4回目のツアーは9都市を巡回。2026年4月30日に3rdフルアルバムを発売。東京公演は6月30日に代官山UNITで開催。

7人組アイドルグループBOCCHI。は、2026年5月10日から4回目のライブツアー「Dear Piece Tour 2026」をスタートします。

今回は国内各地に加え、初のフィリピン・セブ島公演も組み込まれたスケールの大きな内容です。

3rdフルアルバム「Dear Piece」を携え、各会場で今のBOCCHI。を楽しめるツアーになっています。

BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」

ツアー名：Dear Piece Tour 2026大阪公演初日：2026年5月10日アルバム発売日：2026年4月30日前売りチケット：3,300円（税込）東京公演：6月30日 代官山UNIT

BOCCHI。は、2020年11月結成の7人組アイドルグループです。

@JAMやTIFなどの大型フェスにも出演し、ライブで存在感を広げてきたグループとして知られています。

今回の「Dear Piece Tour 2026」は、各地を巡る久しぶりの全国ツアーとして楽しめるのが魅力です。

日本を飛び出して初のフィリピン・セブ島公演も予定されており、活動の広がりを感じられる内容になっています。

ツアーは2026年4月30日リリースの3rdフルアルバム「Dear Piece」を引っ提げて行われます。

新曲3曲を収録した作品で、ツアーとあわせて新しい楽曲もライブで味わえるのがうれしいポイントです。

アルバムの世界観とツアータイトルがつながっているため、楽曲とライブの両方からBOCCHI。の今を受け取りたい人にぴったりです。

前売りチケットが3,300円（税込）の公演もあり、ライブに足を運ぶきっかけを作りやすいツアーです。

メンバーの澄川れみさんは、3年ぶりの全国ツアーとして今の自分たちだからこそ見せられるものを届けに行くとコメントしています。

各地を巡る流れの先には、2022年のツアーファイナル会場だった代官山UNITでの凱旋公演も待っていました。

国内外を巡った流れが東京公演で締めくくられる構成は、ツアー全体を追いかける楽しさにもつながります。

ライブ会場ごとにBOCCHI。の熱量を体感したい人にうれしいシリーズです。

新作アルバムの楽曲とあわせて楽しめるので、最近BOCCHI。を知った人にも入りやすい内容になっています。

まずは2026年5月10日開幕の各地公演や、6月30日の東京公演をチェックしておくのがおすすめです。

BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. BOCCHI。「Dear Piece Tour 2026」はいつ始まりますか？

ツアーは2026年5月10日の大阪公演からスタートします。

Q. 3rdフルアルバム「Dear Piece」はいつ発売されますか？

2026年4月30日にリリースされます。

Q. 前売りチケットはいくらですか？

大阪・那覇・仙台・小倉・博多・柏・名古屋公演の前売りチケットは3,300円（税込）です。

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