春の贈りもの選びが楽しくなる！ メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

記事ポイント 2026年シーズン限定の桜ショコラ。ミニローズ・サクラは1,901円（税込）。3商品で春の贈りものを提案。 2026年シーズン限定の桜ショコラ。ミニローズ・サクラは1,901円（税込）。3商品で春の贈りものを提案。

春の贈りものに選びたくなる桜モチーフのショコラが、メサージュ・ド・ローズから登場します。

2026年シーズン限定の「サクラ・シリーズ」は、桜の美しさやはかなさを、繊細な味わいと造形で楽しめるコレクションです。

送別やお礼、お花見の手土産まで、春の節目に寄り添うラインアップがそろいます。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ販売期間：2026年シーズン限定ラインアップ：ミニローズ・サクラ、サクラ缶、コーン・フルーリ・サクラ

メサージュ・ド・ローズは、花を贈る文化から生まれたチョコレートブランドです。

この春は日本の春を象徴する桜をテーマに、芽吹きから満開、そしてはかなさまでをショコラで表現しています。

見た目の華やかさだけでなく、香りや食感の違いまで楽しめるため、春らしい気分をさりげなく届けたい場面にぴったりです。

コンパクトな贈りものから手土産向きの詰め合わせまでそろい、相手やシーンに合わせて選びやすいのも魅力になっています。

ミニローズ・サクラ

価格：1,901円（税込）商品名：ミニローズ・サクラ特長：桜の香りを忍ばせた季節限定ショコラ

淡い桜色のチョコレートにほのかな桜の香りを重ねた、やさしい味わいの一品です。

満開の桜を思わせるピンクのグラデーションと薔薇の造形が印象的で、送別やお礼、春のご挨拶に選びやすいサイズ感です。

サクラ缶

価格：1,620円（税込）商品名：サクラ缶特長：リーフパイを4つの味わいで楽しめる詰め合わせ

バターが香るリーフパイに、ダークチョコレート、抹茶チョコレート、桜風味チョコレートをかけたアソートです。

プレーンを含む素材ごとの違いを食べ比べできるため、春のティータイムや花見の手土産にも活躍します。

桜風味のチョコレートにはほのかな塩味を加え、甘さの輪郭を楽しめる後味に仕上げていました。

コーン・フルーリ・サクラ

価格：1,663円（税込）商品名：コーン・フルーリ・サクラ特長：花束のような形で想いを届ける春限定フレーバー

桜の花を模したチョコレートを軽やかなコーンにのせ、サクッとした食感とともに桜の香りが広がります。

チョコレートのやさしい甘さとコーンの軽快さが重なり、卒業や入学、お花見など春らしいシーンに寄り添う味わいです。

ブランドのコンセプトである花を贈る文化を、食べる楽しさとしてまっすぐ感じられる商品になっています。

春の気持ちをやわらかく届けたいときに選びやすいシリーズです。

贈りものはもちろん、自分用に季節の味わいを楽しみたい人にもおすすめできます。

2026年シーズン限定で、公式オンラインショップで購入できます。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. サクラ・シリーズはどこで購入できますか？

メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップで販売されます。

Q. サクラ・シリーズにはどんな商品がありますか？

ミニローズ・サクラ、サクラ缶、コーン・フルーリ・サクラの3商品がそろいます。

Q. 価格はいくらですか？

ミニローズ・サクラは1,901円（税込）、サクラ缶は1,620円（税込）、コーン・フルーリ・サクラは1,663円（税込）です。

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