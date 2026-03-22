30以上のぷちきゅあをお世話できる！ バンダイ「ぷちきゅあっち」

記事ポイント 2026年3月19日から予約受付を開始。2色展開で各5,500円です。「ぷちきゅあ」を30以上お世話できます。 2026年3月19日から予約受付を開始。2色展開で各5,500円です。「ぷちきゅあ」を30以上お世話できます。

2026年3月19日、「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」とたまごっちのコラボ商品「ぷちきゅあっち」の予約受付が始まりました。

プリキュアのスピンオフ作品の世界観で、きゅあ〜 なぷちきゅあのお世話遊びを楽しめるアイテムです。

たまごっち30周年のお祝いムードも重なり、シリーズファンにうれしい1台にまとまっています。

バンダイ「ぷちきゅあっち」

商品名：ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく／きゅあ〜 なぱすてるいえろー価格：各5,500円予約期間：2026年3月19日〜2026年5月14日販売ルート：プレミアムバンダイ

「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」は、プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメです。

そのキャラクターたちをたまごっちでお世話できる今回のコラボは、作品のかわいさを手のひらで楽しめるところが魅力になっています。

Tamagotchi nano colorfulをベースにしており、カラー液晶と充電式仕様で遊べるのもポイントです。

ぷちきゅあの大好きなごはんやおやつをあげながら、作品らしいやさしい空気感に浸れます。

お世話できるキャラクターは30以上そろい、育てる楽しみがしっかり広がりました。

「ぷちきゅあがころんだ！」や「こっぺさまトランポリン」などのミニゲームも入り、遊びの幅も充実しています。

お世話をしないと“きゅあ〜 ”が下がる演出も盛り込まれ、ぷちきゅあらしい遊び心まで味わえます。

ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく

商品名：ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるぴんく価格：5,500円予約期間：2026年3月19日〜2026年5月14日

やわらかな雰囲気で楽しみたい人にぴったりのカラーです。

遊びの内容は共通なので、好きな色や持ち歩きたくなる雰囲気で選べるのがうれしいところです。

ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるいえろー

商品名：ぷちきゅあっち きゅあ〜 なぱすてるいえろー価格：5,500円予約期間：2026年3月19日〜2026年5月14日

明るく軽やかな印象で持ちたい人に選びやすいカラーです。

ぷちきゅあの世界観を身近に感じながら、毎日少しずつお世話遊びを続けたくなる1台に仕上がっています。

かわいいキャラクターを育てながらミニゲームまで楽しめるので、作品の空気感をたっぷり味わいたい人におすすめです。

色違いで選べるため、自分の好きなテイストに合わせて手に取りやすいのも魅力になっています。

予約は2026年3月19日から2026年5月14日まで受け付けています。

バンダイ「ぷちきゅあっち」の紹介でした。

よくある質問

Q. ぷちきゅあっちはいつから予約できますか？

2026年3月19日から予約受付が始まっています。

Q. 価格はいくらですか？

各5,500円です。

Q. どんな遊びが楽しめますか？

30以上のぷちきゅあのお世話に加え、ごはんやおやつのお世話、ミニゲームを楽しめます。

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