「本当に300円なの？」って疑っちゃう！高見え文具

ダイソーの『アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）』は、300円とは思えない高級感と使いやすさが魅力。上品なアルミボディに加え、押しやすいキーと心地よいタップ音、電池・ソーラー両用の実用性も兼ね備えた、見た目も機能も優秀な高見え文具です。これは人気が出そうな予感…！詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480672519

雑貨店やセレクトショップに置いてありそう！ダイソーの高見え電卓

ダイソーの文具売り場で、思わず二度見してしまったアイテムがあります。それがこの『アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）』です。

価格は￥330（税込）なのですが、「本当にこの値段でいいの？」と疑ってしまうほど高級感のあるアルミボディ。

ダイソーの本気が感じられるアイテムです。

表面には保護シートが貼られているので、購入後すぐにキレイな状態で使い始められるのが嬉しいポイント。

もちろん見た目だけでなく、機能面もしっかりしています。基本的な計算機能はもちろん、日常使いには十分すぎるほどのスペック。

サイズはコンパクトですが、キーは押しやすく設計されていて、実際に使ってみると軽い力でしっかり反応してくれます。

さらに、カチカチと心地よいタップ音がクセになり、ついつい押してしまいたくなるほどの使い心地です。

電源は、別売りのボタン電池（LR1130）を1個使用。

もしくは、付属のソーラーで起動してくれる両用タイプです。電池切れの心配も少ないのも◎

自宅でも出先でも！ダイソーの『アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）』

また、小さめサイズなので収納場所にも困りません。デスクの引き出しはもちろん、持ち運びもしやすいので、外出先でもサッと使えて便利です。

見た目も使い心地も妥協したくない人にこそおすすめしたい、ダイソーの隠れた名品です。

今回はダイソーの『アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）』をご紹介しました。

300円とは思えないクオリティと実用性を兼ね備えたこの計算機。気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。