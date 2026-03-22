これはさすがに可愛すぎ♡機能性も抜群な100均コラボ電気小物

またしてもダイソーに、東京ガールズコレクションとのコラボ新作が登場！今回も電気小物がたくさん出ている中、とんでもない商品を発見しました！なんと電池残量をハート形のLED表示で確認できちゃう♡見た目のデザイン性が高く、おしゃれに使えますよ。さらに、イヤホンの収納方法にも秘密アリ…！チェックはお早めに！

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商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン（ TWS008、クリア×ブラック）

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480933214

ダイソーの人気商品『完全ワイヤレスイヤホン』のTGCコラボバージョンが可愛すぎ♡

またしてもダイソーに、東京ガールズコレクション（TGC）とのコラボ新作が登場！今回も電気小物がいろいろと出ていたのですが、中でもかなりクオリティが高い商品があったので購入してきました！

それが、こちらの『完全ワイヤレスイヤホン（ TWS008、クリア×ブラック）』。ダイソーで人気の完全ワイヤレスイヤホンの、TGCコラボバージョンです。

価格は1,100円（税込）。筆者が訪れた店舗では特設コーナーができていて、そこに陳列されていました。

USB Type-Cケーブルで充電することができます。

ただし、ケーブルは別売です。

クリア素材との組み合わせ、トレンド感のある丸形、ラメなど、おしゃれ要素が満載なのですが、実はそれだけではないんです！

なんと、電池残量をハート形のLED表示で確認することができます！これはなかなか凝った演出で可愛すぎます♡

一番感動したのは、取り出しやすいという点！

ケースからスッと取り出せる、蓋がない構造になっています。

蓋を開けて取り出し、また収納して…という手間が省けて楽ちんです。

タッチセンサーの感度が高いからストレスなく使える！

普通のワイヤレスイヤホンと同じように、まずはペアリングします。

説明書に詳しい方法が書かれているので、機械音痴な筆者でもスムーズにできました。

イヤホンはカナル式です。音質に関しては、正直言って普通かな…といったところ。

個人的には音にこだわりがないので問題なく聴けていますが、音にこだわりたい方には物足りない部分があると思います。

ただ、タッチセンサーの感度が高いのは嬉しいポイント。

プチプラのイヤホンは反応が遅い印象があり、そのうち使わなくなってしまうこともありました。ですが、こちらは快適に使えているので、長く愛用できそうです。

今回は、ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（ TWS008、クリア×ブラック）』をご紹介しました。

プチプラのワイヤレスイヤホンとは思えないようなデザイン性の高さ、機能性の高さに驚きです♡売り切れそうな商品なので、気になる方はぜひお早めに…！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。