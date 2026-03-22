こんなの待ってた！調理も盛り付けも1つで完結！とりあえず買って損しない100均便利グッズ

セリアのキッチンコーナーで、地味ながらも「これぞ名品」と呼びたいアイテムに出会いました。110円（税込）の「クックネット調理用網」です。余分な脂を落としてヘルシーに仕上げる工夫が詰まった、直径約16.8cmのステンレス製ネット。調理から盛り付けまでこれ1つでこなせる、驚きの使い勝手をレポート！

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商品情報

商品名：クックネット調理用網

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径16.8×1cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196318034

エアフライヤーの不満を解消！「洗いやすさ」が段違いのシンプル構造

最近人気のエアフライヤーですが、付属の焼き網は構造が複雑で、隙間にこびりついた汚れを洗うのが地味に大変ですよね。そんなストレスを解決してくれるのが、このセリアの「クックネット」です。足がついているので、クッキングシートの上にポンと置くだけで設置完了！

非常にシンプルな網目構造なので、使い終わった後もスポンジでサッと洗うだけで汚れが落ちやすく、お手入れが劇的にラクになります。しかも、食洗機や乾燥機も使用可能というタフな仕様。

110円でこのメンテナンス性の高さは、毎日使う道具として最高にありがたいポイントです。

脂を落としてカリッとヘルシー。実際に「鶏軟骨」を焼いてみた！

今回は、おつまみにぴったりの鶏軟骨をエアフライヤーで焼いてみました。足つきのおかげで、調理中に余分な油分や水分が下に落ちる仕組みになっており、仕上がりは驚くほどカリッとヘルシー！魚や肉の網焼きにも最適です。

ただし、注意点がひとつ。網の間隔がやや広めなので、小さすぎる食材にはあまり向きません。今回の鶏軟骨も、隙間から落ちないよう向きに気をつけながら配置しました。大きめの切り身肉や、カットした野菜などをグリルする分には、文句なしの安定感です。

ケーキクーラーや油切りにも！マルチに使える万能ネット

このクックネットの凄さは、調理「後」にも発揮されます。揚げ物の粗熱を取る際の油切りとしてはもちろん、お菓子作りを楽しむ方には「ケーキクーラー」としても重宝します。円形なのでお皿とも重なりがよいですよ！

「とりあえず1枚持っておけば、マルチに使える」という安心感こそ、この商品の最大の魅力。調理の効率を上げたい方、エアフライヤーをもっと活用したい方は、セリアのキッチン用品売り場でぜひ探してみてください。100円以上の価値をきっと実感できるはずですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。