100均姉妹店が待望の初コラボ！店舗により売り切れ続出！買えたらラッキーなディズニーグッズ

ダイソー姉妹店スタンダードプロダクツが、なんとディズニーと待望の初コラボ！発売後すぐに話題になり、売り切れアイテムが出ている店舗もちらほら…。筆者もなんとか気になる商品をゲットできたのでご紹介します！あの人気キャラがモチーフのユーティリティーケースは、デザイン性も機能性も高くて便利♡おすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ユーティリティケース（ドナルドダック）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480942186

スタプロ×ディズニーが待望の初コラボ！ドナルドのケースが可愛すぎた♡

ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツと、大人気のディズニーが待望の初コラボ！SNSでもプチプラ好きな方や、ディズニー好きな方の間で話題になっています！

筆者も気になるアイテムをゲットしてきました。今回は、こちらの『ユーティリティケース（ドナルドダック）』をご紹介します。

こちらはペンや小物の持ち運びに便利なユーティリティケース。価格は330円（税込）です。

高級感のあるレザー風素材が使われていて、チープ感が全くありません！

ドナルドのモチーフは型押しになっており、大人が使いやすいデザインです。

背面はとてもシンプルです。

ちなみに、同じデザインの文具やエコバッグ、ブック型収納ケースなども展開されています。

ドナルドの他に、ミッキー、ミニー、グーフィーバージョンも販売されているので、ディズニーファンの方は見逃せませんよ！

ファスナーはしっかりとしたものが使われていて安心感あり。

シングル仕様となっています。

ポケットが充実していて使い勝手抜群！コスメ入れにもおすすめ◎

中にはポケットがついていて、シンプルながらも使いやすい工夫が施されています。

また、マチがあるのでたっぷり収納できます！

今回は文具を入れてみましたが、メイクグッズを収納するのもおすすめです。

片側にメッシュポケットがあり、クリップや消しゴムなどの細かいアイテムを入れるのにぴったり。

入れた物が一目でわかりやすいのが嬉しいです！

もう片方は仕切り付きポケットになっており、小さな付箋や修正テープなどのアイテムをしっかり分けて入れられます。

よく見ると裏地の縫製も丁寧で、長く愛用できそうです。

今回は、スタンダードプロダクツとディズニーの初コラボアイテム『ユーティリティケース（ドナルドダック）』をご紹介しました。

店舗によっては既に売り切れてしまっているアイテムもあるようです。まだチェックされていない方は、ぜひお店に足を運んでみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。