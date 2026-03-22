日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「躑躅和え」という漢字を読めますか。花の名前です。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：つつじあえ

躑躅和えは、山菜や野菜をすりつぶした味噌と和える料理で、おもに東北地方や北関東の一部で作られてきた郷土料理です。

地域によっては「つつじなます」と呼ばれることもあり、酢を使う場合はなますに近い味付けになります。

材料も地域によって異なりますが、代表的なものとしては、フキノトウ、ウド、ワラビ、ゼンマイ、ミズ（ウワバミソウ）などの山菜が使われます。

山菜ではなく野菜を使ったものもあります。たとえば、ニンジン、大根、キュウリなどを細かく刻んで味噌と和えたものです。

名前の由来については複数の説があります。そのひとつに、色合いがツツジの花のように見えることに由来するという説があります。とくに赤みのある山菜や野菜を使うと、仕上がりが淡い紅色になることがあり、その色合いがツツジの花を思わせたからと考えられています。

また、ツツジの花を料理に添えたり、飾りとして使ったことが名前の由来になったという説もあります。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「躑躅和え」 淡い紅色の料理です（2枚）