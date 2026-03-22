東京マリオットホテルの初夏限定メロンアフタヌーンティー。高知県の契約農園から直送の2種マスクメロンを使用！
◆東京マリオットホテルの初夏限定メロンアフタヌーンティー。高知県の契約農園から直送の2種マスクメロンを使用！
東京マリオットホテルの「Lounge＆Dining G」で、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「MELONyque Afternoon Tea」を開催。
ホテル専用の契約農園である、高知県「西島園芸団地」から直送された2種のマスクメロンを主役に、「メロンパフェ」や「メロンショートケーキ」などが揃う。初夏の新緑きらめく御殿山の地で、爽やかなティータイムを過ごして。
2種のメロンの個性を、ふんだんに味わう上段スイーツ
青肉はやわらかな香りと舌に残るなめらかさ、赤肉はすっきりとした香りとほどよい歯ごたえが特長。それぞれ皮際まで糖度14度以上の甘さをしっかりと楽しめる。スイーツは全8品、スタンドの上段には、2種のフレッシュマスクメロンが目を引く「高知県産2種のマスクメロンのレイヤードパフェ」や「高知県産2種のマスクメロンのタルト」などが並ぶ。
このほかにも、青肉メロンのガナッシュと薔薇のコンフィチュールをホワイトチョコレートで閉じ込めた「青肉メロンと薔薇のボンボンショコラ」や青肉マスクメロンを主役にした定番の「高知県産青肉マスクメロンのショートケーキ」が楽しめるのがうれしい。
シュークリームやメロンパン風スコーンなどかわいいスイーツがずらり
スタンドの下段には、みずみずしい赤肉マスクメロンで仕上げた「高知県産赤肉マスクメロンのシュークリーム」やメロンのフォルムが目を引く「高知県産青肉マスクメロンとフロマージュブランのムース」などが用意される。
ドライメロンが練り込まれ、見た目もキュートな「メロンパン風スコーン」はしっとりとした食感。フルーティーなマンゴーとオレンジのコンフィチュールを付けてどうぞ。
食欲をそそる、全4品の初夏セイボリー
セイボリーには、甘夏のソースが爽やかな「ハモンセラーノと黄色人参のラペ 甘夏のアクセント」や、オマール海老のうまみがたっぷり詰まった「オマールビスク サワークリーム添え」、彩り豊かな「真鯛とシュリンプのマリネ ハーブクーリー」、ハーブが香るクリームチーズを合わせた「スモークサーモンとハーブクリームチーズのスティックサンド」が用意される。
「TWG Tea」 ティーセレクションの紅茶とともに、初夏のティータイムを楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
レストラン、ラウンジ、バー。3つの顔を楽しめる上質ホテルの空間
東京マリオットホテルのロビーに広がる「Lounge＆Dining G」。吹き抜け＋ガラス張りの爽快なロケーションで、自慢のグリル料理を。スパークリングほかバーテンダーが作る本格派のカクテルもお楽しみに。
東京マリオットホテルの「Lounge＆Dining G」で、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「MELONyque Afternoon Tea」を開催。
ホテル専用の契約農園である、高知県「西島園芸団地」から直送された2種のマスクメロンを主役に、「メロンパフェ」や「メロンショートケーキ」などが揃う。初夏の新緑きらめく御殿山の地で、爽やかなティータイムを過ごして。
2種のメロンの個性を、ふんだんに味わう上段スイーツ
青肉はやわらかな香りと舌に残るなめらかさ、赤肉はすっきりとした香りとほどよい歯ごたえが特長。それぞれ皮際まで糖度14度以上の甘さをしっかりと楽しめる。スイーツは全8品、スタンドの上段には、2種のフレッシュマスクメロンが目を引く「高知県産2種のマスクメロンのレイヤードパフェ」や「高知県産2種のマスクメロンのタルト」などが並ぶ。
このほかにも、青肉メロンのガナッシュと薔薇のコンフィチュールをホワイトチョコレートで閉じ込めた「青肉メロンと薔薇のボンボンショコラ」や青肉マスクメロンを主役にした定番の「高知県産青肉マスクメロンのショートケーキ」が楽しめるのがうれしい。
シュークリームやメロンパン風スコーンなどかわいいスイーツがずらり
スタンドの下段には、みずみずしい赤肉マスクメロンで仕上げた「高知県産赤肉マスクメロンのシュークリーム」やメロンのフォルムが目を引く「高知県産青肉マスクメロンとフロマージュブランのムース」などが用意される。
ドライメロンが練り込まれ、見た目もキュートな「メロンパン風スコーン」はしっとりとした食感。フルーティーなマンゴーとオレンジのコンフィチュールを付けてどうぞ。
食欲をそそる、全4品の初夏セイボリー
セイボリーには、甘夏のソースが爽やかな「ハモンセラーノと黄色人参のラペ 甘夏のアクセント」や、オマール海老のうまみがたっぷり詰まった「オマールビスク サワークリーム添え」、彩り豊かな「真鯛とシュリンプのマリネ ハーブクーリー」、ハーブが香るクリームチーズを合わせた「スモークサーモンとハーブクリームチーズのスティックサンド」が用意される。
「TWG Tea」 ティーセレクションの紅茶とともに、初夏のティータイムを楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
レストラン、ラウンジ、バー。3つの顔を楽しめる上質ホテルの空間
東京マリオットホテルのロビーに広がる「Lounge＆Dining G」。吹き抜け＋ガラス張りの爽快なロケーションで、自慢のグリル料理を。スパークリングほかバーテンダーが作る本格派のカクテルもお楽しみに。