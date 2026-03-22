【女子ボートレーサー・インタビュー 奥村明日香（２４＝福岡）後編】

――現時点の課題は

奥村 もう全部なんですけど、スタートが遅いので、とりあえずはスタートをコンスタントに行けるようにしたいです。乗り心地がいい時はレースができるけど、乗り心地が悪い時の対応が下手ですね。

――調整で大事にしていることは

奥村 乗り心地を大事にしています。手前のかかり、初動が良ければ乗れますね。

――憧れているレーサーは

奥村 女子は生奈さんとか川野芽唯さんです。生奈さんは気持ちが強いですね。芽唯さんは調整もだけど、道中がめっちゃうまいなと思います。男子では竹下大樹さんです。

――ボートレーサーという職業の魅力は

奥村 アルバイトをしていた時は毎日変化がなかったけど、この仕事は毎回、何もかもが違うんですよ。だから、続けていて苦にならないです。毎日楽しいです。

――好きなレース場は

奥村 乗りやすいからまるがめが好きです。なんか乗りやすいんですよね。福岡３場の中なら若松が好きです。下関も好きだし、ナイター場の方がいいのかな。

――好きなコースは

奥村 ３コースです。まくり差しとかおしゃれなことはできないけど、握って回れるから好きです。

――買い時は

奥村 １周タイムに色がついた時は乗りやすいと思うので、買い時だと思います。

――同期の１２８期は女子が多い

奥村 多いですね。中尾優香、藤本紗弥香、米丸乃絵と仲がいいです。

――趣味は

奥村 友達と買い物に行くことです。この前は米丸と洋服を買いに行って爆買いしました（笑い）。でも、ブランド物は好きじゃないんですよ。この前もこれ高すぎん？ ムリムリってふたりで話してました。その時はお揃いのジーパンを買いましたよ。

――最近の高い買い物

奥村 車です。買い替えました。もともとプリウスに乗ってました。ランドクルーザーに乗りたいので、新しいのが出るまでのつなぎでハリヤーを買いました。

――現在は一人暮らし

奥村 一人暮らししてるんですけど、ほぼ実家にいます（笑い）。家族大好きなんですよね。今の一人暮らしの家は立地が悪いので、そろそろ引っ越す予定です。

――好きな食べ物は

奥村 梅干し、ズリ、ミノとかです。渋いってよく言われます。カリカリ梅はレース場にも持ち込みます。

――お酒は

奥村 お酒は一切、飲めないんですよ。料理酒で酔っちゃいます。

――宿舎での過ごし方は

奥村 同期とか先輩とかとしゃべってます。テレビで流れているレース見たりもします。ＤＶＤとかＳＤカードに焼いてきた映画とかドラマを見ることもありますね。

――ファンの皆さんへメッセージを

奥村 毎節、横断幕を出してくれて、最終日は絶対に見に来てくれるファンの方がいるんですよ。お土産も差し入れてくださったり、１２８期全員のＴシャツを作ってくれたり…。うれしいです。横断幕を見ると頑張らんと〜って思います。いつもありがとうございます。