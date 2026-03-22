目標やプライベートについても語った奥村明日香

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【女子ボートレーサー・インタビュー 奥村明日香（２４＝福岡）後編】

　――現時点の課題は

　奥村　もう全部なんですけど、スタートが遅いので、とりあえずはスタートをコンスタントに行けるようにしたいです。乗り心地がいい時はレースができるけど、乗り心地が悪い時の対応が下手ですね。

　――調整で大事にしていることは

　奥村　乗り心地を大事にしています。手前のかかり、初動が良ければ乗れますね。

――憧れているレーサーは

　奥村　女子は生奈さんとか川野芽唯さんです。生奈さんは気持ちが強いですね。芽唯さんは調整もだけど、道中がめっちゃうまいなと思います。男子では竹下大樹さんです。

　――ボートレーサーという職業の魅力は

　奥村　アルバイトをしていた時は毎日変化がなかったけど、この仕事は毎回、何もかもが違うんですよ。だから、続けていて苦にならないです。毎日楽しいです。

　――好きなレース場は

　奥村　乗りやすいからまるがめが好きです。なんか乗りやすいんですよね。福岡３場の中なら若松が好きです。下関も好きだし、ナイター場の方がいいのかな。

　――好きなコースは

　奥村　３コースです。まくり差しとかおしゃれなことはできないけど、握って回れるから好きです。

　――買い時は

　奥村　１周タイムに色がついた時は乗りやすいと思うので、買い時だと思います。

　――同期の１２８期は女子が多い

　奥村　多いですね。中尾優香、藤本紗弥香、米丸乃絵と仲がいいです。

　――趣味は

　奥村　友達と買い物に行くことです。この前は米丸と洋服を買いに行って爆買いしました（笑い）。でも、ブランド物は好きじゃないんですよ。この前もこれ高すぎん？ ムリムリってふたりで話してました。その時はお揃いのジーパンを買いましたよ。

　――最近の高い買い物

　奥村　車です。買い替えました。もともとプリウスに乗ってました。ランドクルーザーに乗りたいので、新しいのが出るまでのつなぎでハリヤーを買いました。

　――現在は一人暮らし

　奥村　一人暮らししてるんですけど、ほぼ実家にいます（笑い）。家族大好きなんですよね。今の一人暮らしの家は立地が悪いので、そろそろ引っ越す予定です。

　――好きな食べ物は

　奥村　梅干し、ズリ、ミノとかです。渋いってよく言われます。カリカリ梅はレース場にも持ち込みます。

　――お酒は

　奥村　お酒は一切、飲めないんですよ。料理酒で酔っちゃいます。

　――宿舎での過ごし方は

　奥村　同期とか先輩とかとしゃべってます。テレビで流れているレース見たりもします。ＤＶＤとかＳＤカードに焼いてきた映画とかドラマを見ることもありますね。

　――ファンの皆さんへメッセージを

　奥村　毎節、横断幕を出してくれて、最終日は絶対に見に来てくれるファンの方がいるんですよ。お土産も差し入れてくださったり、１２８期全員のＴシャツを作ってくれたり…。うれしいです。横断幕を見ると頑張らんと〜って思います。いつもありがとうございます。