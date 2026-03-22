タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が22日、自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久2026開幕戦で今季のコスチューム姿を披露した。

「Good Mornig 昨日は #S耐 開幕戦inもてぎ 土曜日ありがとうございましたついにサーキットに戻ってきた〜！って感じで初日からとっても楽しい1日でした」とスーパー耐久2026開幕戦を振り返り、「そして今シーズンのコスチュームも初お披露しました どうかな？？」と今季のコスチューム姿の写真をアップ。

「昨日の決勝レース1の結果はST-Xクラス777号車 総合2番手 そしてST-1クラス47号車 クラス優勝 本当におめでとうございます そして今日は決勝レース2」とD'station Racingの成績などを報告した。

この投稿にフォロワーらからは「良い笑顔 頑張って」「可愛いです」「コスチュームとっても似合って可愛い」「凄く可愛いよ！」「モーニングこちゃ！可愛格好いいぜ！」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。