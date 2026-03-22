「お金がない」って嘘だったんだ…マイホーム購入に悩む世帯年収850万円主婦が「友人と絶縁」を決めたワケ

仲の良い友人同士でも、意外と知らないのが本当の懐事情。「お金がなくて大変」と言っていても、その裏に思わぬ事実が隠れていることも……。

大学時代の友人の「まさかのひと言」

小林彩さん（仮名・38歳）は、都内で夫と小学生の娘1人と暮らす会社員です。夫の年収は約650万円、彩自身はパート勤務で年収200万円ほど。世帯収入は平均的ですが、子どもの学費や習い事、家計のやりくりに追われ、思うように貯金ができませんでした。

彩さんには大学時代からの友人、沙織さん（仮名）がいます。結婚や出産の時期も近く、定期的に会う間柄でした。

彼女は学生時代から「お金がない」が口癖でした。ひとり暮らしでアルバイトを掛け持ちし、奨学金も借りていました。そのため、外食や旅行の費用も、自分が多めに払うことは自然なことと思っていたといいます。

結婚後も沙織は「お金がない」「母の面倒も見なきゃ」と悩みを口にしていました。彩さんはその言葉を信じ、会計などで多めに出すことが習慣化していたのです。ところが、10ヵ月ぶりに再会したある日、彩さんは衝撃の言葉を聞きます。

「実は、マンションを買ったんだ」

築浅で価格は約4,800万円。頭金は1,000万円用意したとのこと。嬉しそうな沙織さんを横目に、あれほど「お金がない」と言っていたのに、どうして家を買えるのか――。彩さんは耳を疑いました。

「お金ないって、ずっと言ってたよね。あれ嘘だったんだ」

「ないよ！ 節約ばっかりで、使えるお金は本当になくて……」

これまで、沙織さんの「お金がない」という言葉を真に受けていた自分。マンションを買いたいけれど、お金のことを考えると踏ん切りがつかない。そんな悩みも抱えている中で、なぜ彼女のためにお金を使ってきたのか。彩さんは言葉が出なかったといいます。

「お金がない」の2種類の意味

「もう彼女と会いたいと思わないですね。私が自発的に多めに払っていた部分はありますが、家を買う余裕があるなら、ひと言『半々にしよう』と言えたはず。都合よく使われていたと思うと、ちょっと……」

この経験は、彩さんにとって大きな教訓でした。人の「お金がない」という言葉には、“実際に困窮している”場合と、節約・貯蓄を優先して“自由に使えるお金が少ない”だけの2種類があります。

彩さんは沙織さんがいまだに前者の状況だと思い込み、善意で多く金銭を負担してきました。その立場からすれば、事実を知ったときの驚きや戸惑いが大きくて当然でしょう。一方、沙織さんはお金がないという言葉を盾に相手に甘えた結果、信頼を失うことになりました。

しかし、お金があるからといって、それを正直に言う人は少ないもの。しっかりしている人は、他人に見せびらかすことなく、静かにこっそりとお金を貯めています。「お金がない」という言葉に惑わされず、自分自身のお金の価値観を大切にしていくことが大切だといえるでしょう。