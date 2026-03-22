今年11月、アメリカ・カリフォルニア州では、資産10億ドル以上の超富裕層に一時的に5％課税するかどうかを住民投票で決める予定です。富裕税導入の背景には貧富格差是正や州財政の補填がありますが、賛否は分かれています。この記事では、超富裕層の税負担の実態や税回避の手法、アメリカ経済への影響を解説します。

富裕税導入の背景と賛否

アメリカ・カリフォルニア州では、10億ドル以上の資産を持つ超富裕層に対する一時的な5％課税をめぐり、今年11月に住民投票が行われる予定です。

またカリフォルニア州だけでなく、アメリカ各州で富裕層への課税強化が議論されています。連邦レベルでも、上院議員のバーニー・サンダース氏が富裕税導入の運動を推進しており、貧富格差の是正や州財政の補填が狙いです。

一方で、ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、アメリカの所得税収の約40％は上位1％の高所得者が負担しており、国民の約40％は所得税をほとんど払っていません。このことから、富裕層はすでに十分に社会貢献しているとの議論もあります。

超富裕層の税負担と回避戦略

ビリオネアなどの超富裕層は、給与所得を避ける傾向があります。給与には源泉徴収があるため、株式や配当などで報酬を受け取ることで課税を最小化します。たとえばMETA社のマーク・ザッカーバーグ氏の年間給与はわずか1ドルです。

生活費は、株式を担保に銀行から借り入れを行い、売却せずに保有することで資産を増やし続けます。この手法は「Buy, Borrow, Die（買い、借り、死ぬ）」戦略と呼ばれ、米国の超富裕層間では一般的です。

相続と資産の世代継承

アメリカのビリオネアの3分の1は親からの相続で富を得ています。相続税を回避するため「Dynasty Trust」を活用し、何世代にもわたって資産を継承することが可能です。

さらに、資産を死ぬまで保有すると株式や不動産の取得価額が市場価値にステップアップされ、課税額を抑えることができます。

超富裕層の富とアメリカ経済への影響

連邦準備制度の統計では、1990年以降、上位1％の富裕層が富を増やし、特に上位0.1％の超富裕層は資産を大きく増やしています。下位50％の世帯の富のシェアは低下しており、アメリカ経済は超富裕層への依存度を高めています。

彼らの資産は株式市場に強く連動しており、経済全体に潜在的なリスクをもたらす可能性があります。

奥村 眞吾

税理士法人奥村会計事務所

代表