「ニュースで終わらない。――その先にある物語を、スクリーンへ」をキャッチフレーズに、多彩な作品が集まる「TBSドキュメンタリー映画祭 2026」（４月10日まで、東京含む全国６都市で開催）。2021年から始まったこの映画祭で、数あるラインナップの中でも、ひときわ深い余韻を残すのが『War Bride 2 奈緒と4人の戦争花嫁』です。監督を務めた川嶋龍太郎さんは、『半沢直樹』『下町ロケット』などのヒットドラマを手掛けた人物。実は、川嶋監督の伯母、ハーン・桂子さん（95）も戦争花嫁の一人でした。今作は、戦後まもなく国際結婚をし、「戦争花嫁」として海を渡った４人の女性に俳優の奈緒さんが会いに行ったドキュメンタリー。奈緒さんは昨年、舞台版に出演し、桂子さんの役を演じました。ドラマの旗手として知られる川嶋監督が、なぜ、この私的な物語を撮らねばならなかったのか。川嶋監督に、作品に込められた思いを聞きました。（取材・文：野辺五月）

夫で米軍兵士役のウエンツ瑛士さんと

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「戦争花嫁」という言葉の光

「戦争花嫁」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。英語の「War Bride」を直訳した言葉ですが、戦後、進駐軍の兵士らも含めた外国人と結婚し、海を渡った日本人女性たちがそう呼ばれました。

終戦直後の日本。進駐軍向けの慰安施設（RAA）の存在もあり、外国人と共に歩いているだけ、基地の中で働いているだけで「そういう職業（街娼）なのだ」と色眼鏡で見られる時代がありました。

「売春婦だと思われるの」「戦争花嫁っていうのはよくない」

こう振り返る当事者の言葉からは、彼女たちが愛する人と結婚しただけで、どれほどの誹謗中傷に晒されてきたか伝わってきます。

「戦争を憎む」伯母がなぜ花嫁に？

川嶋監督が、戦争花嫁に興味を持ったきっかけは、2021年10月。アメリカ在住で、当時90歳の伯母・桂子さんが広島のシンポジウムにオンラインで参加することを偶然、従姉から聞いたことです。転送されてきた桂子さんのメールには、こう記されていました。

〈みなさん、こんにちは！ 今度のプロジェクトは、10月7日に広島で開催される被爆者シンポジウムで私の戦争体験をZoomで話すことです。もし時間があれば、見てください。みなさんはお元気ですか？ みんなが健康であることを願っています。 ハーン・桂子〉

桂子さんは1930年生まれ。14歳で終戦を迎えます。18歳の時に米軍キャンプで働いていた桂子さんはアメリカ兵だったフランク・ハーンさんと出会い、20歳で結婚、海を渡りました。

オンラインでシンポジウムに参加した川嶋監督が目にしたのは、桂子さんが涙を流しながら語る姿でした。

1945年5月29日の横浜大空襲。学徒動員で百貨店で働いていた桂子さん。夜になっても帰ることができませんでした。「そのタンスは開けてはいけない、同級生の死体が入っているから」と言われ、行くところもないままそこで眠ったそうです。泣くこともできなかったと話していました。

「今でも戦争を憎んでいます」

川嶋監督は、桂子さんの言葉に心を動かされました。同時に、ある疑問が思い浮かびます。

「なぜそれほど戦争を憎んでいるのに、戦後５年で敵国の軍人と結婚したのか？」

ちょうど同じ頃、実家で川嶋監督が母から渡されたのは、桂子さんが孫に自身のルーツを伝えようと綴った約160枚の自叙伝でした。母の「面白かったらドラマにしてもらってよ」という言葉が心に残りました。そして何より「当時母は78歳。姉である桂子も高齢だし、私がこのドキュメンタリーを作らなければ、二度と会えないのではないか」という親孝行の気持ちがわいてきたそうです。アメリカ在住の桂子さんと日本に住む川嶋さんたち家族との交流の機会はほとんどありませんでした。だからこそ、2022年9月、川嶋監督は、母親を連れ、カメラを手に桂子さんの住むオハイオ州ライマ市に旅立ったのです。

100時間の対話で知る「愛の源泉」

渡米した川嶋監督は、自らインタビュアーを務め、10日の間、毎日10時間、計100時間にわたり、桂子さんの話を聞き続けました。最初に浮かんだ疑問「あれだけ憎んでいた敵国の軍人となぜ結婚をしたのか？」を問い続けることを大切にしていたと言います。

「伯母が生まれた1930年から今まで続く女性の人生の話に魅了されていました。例えるなら『朝ドラ』を見ているような感覚で、そのままずっと聞いていました」と振り返ります。

フランクさんを敵国の兵士として見るのではなく、人と人として向き合い、愛した桂子さん。その愛にあふれた人生の原点は女学校時代にあったと感じました。

「伯母の通っていた横浜紅蘭女学校（現・横浜雙葉学園）では、当時は外国人のシスターがいました。多感な10代に『人と人を愛するのに国籍も人種も関係ない』という理念を学んでいました。彼女の根底には、戦争をも超える強固な愛の教育があったのです」

桂子さんは戦後、社会活動に従事してきました。「ライマ市と兵庫県・播磨町の姉妹都市活動になぜ携わっているのか」と尋ねると、「お互い学生さんたちの交換留学をする。そうすると学生たちとそのファミリーが想い合い、優しく接する。その両国が戦争をするはずがないじゃない」と語ったそうです。

川嶋監督は取材を通じ、「『自分を大切に、愛する人を信じる』ということが重要」だと感じたのです。

計算の立たない現実

川嶋監督は、ドラマの現場でキャリアを重ねてきました。一方、ドキュメンタリーはドラマと違って演出はありません。人物にフォーカスをあて、映像に収める。食事中などの何気ない会話にこそ、その人の本質が宿る――。緻密に構成できるドラマとは異なる「計算の立たない現実」と向き合う中で、川嶋監督はドキュメンタリーの面白さを実感したのです。

一方で、取材の難しさもありました。

桂子さんは、自叙伝を綴り、自ら体験を語るほど「記録を残さねば」という意識が強くあります。川嶋監督と桂子さんとの間には、信頼関係がありました。当初からドキュメンタリーを撮影する意義を共有していたのです。

ただ、人にはそれぞれの思いがあります。

桂子さんは子どもが生まれるまでのことは話してくれましたが、子どもたちのことは語りたがりませんでした。だからこそ、子どもたちの話が必要だと考えた川嶋監督が桂子さんの次男にインタビューを申し込んだ時のことです。

「インタビューを撮りに来るなら、お前とは会わない」と言われました。

「恐らく彼は10代の頃、戦争花嫁の子どもとしてアメリカで育つ中で葛藤し、差別を感じたのでしょう。桂子の長女・キャレンも『戦争花嫁は大嫌い』と吐露しました。しかし、孫の代であるヘザーさんは日本人がルーツであることに誇りを持っていたんです」

世代によって、「戦争花嫁」に関する感情には差がありました。インタビューを通じてそれが浮き彫りになったのです。

「世の中の人に届けるべき物語」

桂子さんの人生を軸にしたドキュメンタリーは無事完成し、2022年秋、テレビで放送されました。桂子さんが日本とアメリカで受けた差別、家族が直面した困難。ある家族の私的な歴史でありながら、戦争の悲劇と人種差別、それを超えた愛の物語として受け止められました。

「桂子さんの人生は、世の中の人に届けるべきストーリーだと感じた」という川嶋監督。2023年には、ライマ市で上映会を開催。これをきっかけにＰＢＳ（米公共放送）でも放送されたのです。

2025年にはフランスのドキュメンタリー映画祭にも出品。日本では2025年夏には、『WAR BRIDE -アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン−』として舞台化。俳優の奈緒さんが桂子さんの生涯を演じました。

映画が捉えた「居場所」の作り方

「WAR BRIDE」が世界に広がるなかで、「多くの人の心に響く普遍的なテーマではないか」と考えるようになった川嶋監督。一方で、「桂子さんの人生を伝えきれていない」との思いもあり、２作目の制作を決意しました。

２作目では、桂子さんのほか、３人の戦争花嫁を探し、取材を申し込みました。桂子さんへの取材で強く印象に残った「人を愛する」ことを軸に、他のエピソードをそぎ落とすことで、作品に厚みを持たせました。

異国の地で、彼女たちは何を思い、どうやって自分の居場所を作り上げてきたのか。桂子さんを含めた４人の女性が登場します。空軍二等兵との結婚を家族に反対されながら、それでも愛を貫いたツチノ・フォレスターさん。夫の失踪という試練を経て、自らの力で人生を切り拓いた恵子さん。歌声がひとつの縁となり、音楽を生涯の支えにしたマリコさんです。

「１作目の取材の過程で、戦争花嫁の研究をしている安富成良・嘉悦大元教授と知り合い、米西海岸・特にシアトルに戦争花嫁が多くいることを知りました。３人に連絡を取り、リモートも含め何度も取材をさせていただきました。みなさん90歳を過ぎていてしかも海外とのやり取りだったので、なかなか取材がうまくいかないなどの苦労もありました。それでも、壮絶な体験をしながらも、たくましく生き抜いている魅力的な３人のお話を届けたかった」

と川嶋監督は振り返ります。



マリコさんと恵子さん『War Bride2 奈緒と4人の戦争花嫁』（ｃ）TBS

２作目のインタビュアーは奈緒さんです。

「奈緒さんは本当に稀有な方です。舞台版でも10歳から95歳までの桂子を演じ切りましたが、彼女と桂子さんの共通点は『芯の強さ』と『愛』。役が乗り移るかのような彼女の表現力なら、4人の戦争花嫁たちの懐にすっと入り、一番大切な物語を引き出してくれると確信してのオファーでした。次世代を担う女性である奈緒さんが桂子さんの人生を伝える役割を果たすことで、世代と世代をつないでもらいたいと思ったんです」

奈緒さんの静かな語りが描き出すのは、アメリカの美しい自然と優しい人々、そして確かにそこにあった差別と愛です。



桂子さんの話を聞く奈緒さん『War Bride2 奈緒と4人の戦争花嫁』（ｃ）TBS

そして、川嶋監督は４人の戦争花嫁の姿を通して、現代を生きる女性たちへ伝えたいメッセージがあると言います。

「受け取ってもらいたい言葉はまぎれもない『真実の愛』です。桂子たちが生きた時代は、町ぐるみや家族ぐるみで『絆』や『縁』を重視していました。彼女たちは幾度となく差別や偏見に苛まれ、二度と親きょうだいの顔を見ることができないかもしれない異国の地へ旅立ち、そこで家族を作り『居場所』を作った。その逞しさや輝きを、この映画で見て頂けると嬉しいです」

次世代へ伝えるには

今年は戦後81年。戦争体験者の多くは亡くなり、生きている方から直接話を聞ける機会は減ってきました。川嶋監督は「今が最後」と考えているそうです。

実は、川嶋監督には「祖父の戦争体験を聞けなかった」という後悔がありました。「父方の祖父は、日本郵船に勤め、主に欧州の定期航路に携わっていたのです。日本郵船は戦時下では軍事輸送も担っていので、戦地に人を運ぶ仕事を任命されていた。乗っていた船が 何度か沈没したこともあったけれど生き残った。1945年の8月6日、祖父は、広島の爆心地から1.5キロのところにいた。私のこれまでの人生からは想像もできないような経験を祖父はしていたと聞いたんです。本人から話を聞けていたら、映像にして残していたと思います」

『WAR BRIDE』シリーズ制作を通じて、「異なる世代が協力して『我が事』として戦争体験を伝えていくにはどうすれば良いのか」を常に考えるようになった川嶋監督。次世代へ届けるための取り組みも行ってきました。

１作目の完成後には、桂子さんの母校である横浜雙葉学園で上映会を開催。7歳から18歳の1200人が集まりました。

観終わった後、「戦争を起こさない為にはどうすればよいか？」という瑞々しく、そしてまっすぐな質問を投げかけてきた生徒たち。

「未来を担う世代に届けるのはこういうことだと思いました。知らないからこそ、戦争について考える機会がない。知らせるにはどうすれば良いかと悩み続けています。次の展開は模索中ですが、映像や舞台がやはり彼らにリーチしやすいと考えています。『戦争が起こらない世の中』を次世代の皆様が考える一助となるよう作品を、これからも作っていきたい」（川嶋監督）。

「TBSドキュメンタリー映画祭」のラインナッププレゼンテーションで審査員を務めたLiLiCoさんはこう話していました。

「私はドキュメンタリーが一番好き。知らない世界を知ることで、自分の器が大きくなるから。劇映画と違って、エンドロールが終わった後も、その人たちはまだ人生を戦っている。一般の方々の一日一日を取り上げる作品から、私は力をいただきます。それが私の人生の原動力なんです」（映画コメンテーター・LiLiCoさん）

ドキュメンタリーは「自分を成長させてくれる」もの。困難な時代に、新しい場所で道を切り拓いてきた女性がいた。彼女たちの物語は、決して「過去のもの」ではありません。今を生きる私たちに、自分の人生をどう選び、どう愛していくかを、深く問いかけてくれます。