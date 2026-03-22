原英莉花5位、畑岡奈紗14位で最終日へ ヒョージュが完全Vへ5打リード
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢15人のうち10人が決勝ラウンドに進出。17位から出た原英莉花が1イーグル・4バーディ・2ボギーの「67」で回り、首位と8打差のトータル9アンダー・5位タイにつけている。
〈写真〉原英莉花の最新スイング “浅い沈み込み”に進化！
「66」をマークした畑岡奈紗がトータル7アンダー・14位タイ。西村優菜と岩井千怜がトータル6アンダー・18位タイに続いている。古江彩佳と山下美夢有がトータル5アンダー・24位タイ。西郷真央と竹田麗央がトータル3アンダー・38位タイ、岩井明愛と馬場咲希はトータル1アンダー・54位タイにつけている。トータル17アンダー・首位にキム・ヒョージュ（韓国）。トータル12アンダー・2位にネリー・コルダ（米国）、トータル11アンダー・3位タイにギャビー・ロペス（メキシコ）とリュウ・ルイシン（中国）が並んでいる。世界ランク1位ジーノ・ティティクル（タイ）はトータル9アンダー・5位タイ。賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）、優勝者には45万ドル（約7100万円）が与えられる。
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