2連勝へデシャンボーが首位浮上 浅地洋佑24位で最終日へ
＜LIVゴルフ第5戦 at 南アフリカ 3日目◇21日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞南アフリカおよびアフリカ大陸で初開催のLIVゴルフは、第3ラウンドが終了した。2イーグルを含む「64」をたたき出したブライソン・デシャンボー（米国）がトータル21アンダーで単独首位に浮上。シンガポール大会に続く2試合連続Vをねらう。
【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？
地元・南アフリカ出身のブランデン・グレイスがトータル19アンダー・2位。2季連続年間王者のジョン・ラーム（スペイン）とエイブラハム・アンサー（メキシコ）がトータル18アンダー・3位タイにつけている。チームに属さないワイルドカードで出場している浅地洋佑は、6バーディ・2ボギーの「67」をマークするもトータル11アンダー・24位タイに後退して最終日に向かう。チーム戦では4人全員が南アフリカ出身のサザンガーズGCがトータル60アンダーで首位。セルヒオ・ガルシア（スペイン）率いるファイヤーボールズGCがトータル58アンダーで2位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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