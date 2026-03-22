第98回選抜高校野球大会が3月19日に開幕する。今年も横浜・織田翔希、山梨学院・菰田陽生、沖縄尚学・末吉良丞の好投手“BIG3”が注目を集めているが、過去の大会では、本職ではなかったものの、後のプロ野球界のスターたちもセンバツのマウンドに上がっている。【久保田龍雄/ライター】

【写真】センバツで輝いた甲子園の名選手たち

清原のほうが直球に伸びがあった

満塁のピンチにリリーフし、打者5人をパーフェクトに抑えたのが、PL学園時代の清原和博だ。1985年の1回戦・浜松商戦で、清原は投打にわたって主役になった。まず3対1の5回無死、浜崎淳から右中間ラッキーゾーンに甲子園通算8号となるソロを放つ。

中学時代に浜松シニアのエースだった浜崎は、奇しくも清原が岸和田シニアのエース・4番時代に、全国大会決勝で中前安打1本に抑えられて敗れた因縁の相手だった。対戦前に清原が「浜松シニアに負けて悔しい思いをした」と話していることを知った浜崎は、中学時代に投げていなかった「彼のデータにない」スライダーで“返り討ち”を狙った。

清原も活躍した甲子園球場

だが、清原は最初の打席でそのスライダーを見逃して三振に倒れると、この打席ではスライダーに的を絞り、3年前の雪辱を果たした。後年、浜崎氏は「今思えば、1打席目で一番得意なスライダーを見られてしまった。打席の構えを見たときから、凄さはわかっていたのですが…... 」と回想している。

さらに9対1とリードの8回、エース・桑田真澄をリリーフした小林克也が1死満塁のピンチを招くと、「小さい頃からの夢だった」甲子園初マウンドが実現する。「ピッチャー、清原君」の場内アナウンスに、スタンドも湧いた。

背番号3のリリーフは、全盛時の江川卓を思わせるダイナミックなフォームから威力のある直球とカーブを投げ分け、後続2者を右飛と投ゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。この日は桑田が初戦の緊張で力み、直球、変化球ともに切れを欠いたことから、浜松商の各打者は「清原のほうが直球に伸びがあった」と証言している。

そして最終回にはナックルも披露し、1死から2者連続三振でゲームセット。「三振を取るのは本塁打を打つのと同じくらいいい気持ちです」と会心の笑顔を見せた清原だったが、「でも、僕の出番がないほうがいいんです」と自らの立場をわきまえるコメントも口にしている。

マウンドよりバッターボックスのほうが居心地良かった

PLといえば、福留孝介もセンバツで甲子園初マウンドを経験している。1995年の1回戦・銚子商戦。PLの4番・福留は1対1の3回2死一、三塁のチャンスにバックスクリーン一直線の勝ち越し3ランを放ったが、その後、試合は壮絶な打ち合いとなり、7対7のまま延長戦へ。投手としての出番がやってきたのは11回1死。前川克彦が2ランなどで決定的な3点を奪われると、ショートを守っていた福留が3番手としてマウンドに上がった。

同年のPLは絶対的なエースが不在というチーム事情もあり、遠投120メートルの強肩を誇る福留も府大会などで登板していた。MAX140キロ前後の直球に加え、カーブ、スライダー、シュートもマスターしていたというから、本職も顔負けである。「配球を組み立てたりするのは好きだった。バッターを見て、ここに投げたら打たれないんじゃないかなとか考えるのがすごく好き」と“投手脳”にも秀でていた福留は、後続2者を三振、一ゴロに打ち取り、無失点で最後の攻撃に望みをつないだ。

だが、反撃を期したその裏、福留は先頭打者として二ゴロに倒れ、そのまま7対10で思いもよらぬ初戦敗退となった。試合後は「自分が主将を務めながら、1勝もできないなんて…...」と敗戦の責任を一身に背負っていた。

今季からブルージェイズでプレーする岡本和真も、智弁学園時代の2014年センバツでマウンドに上がっている。1回戦の三重戦で2本塁打を放ち、大会ナンバーワンスラッガーの名をほしいままにした岡本だったが、2回戦の佐野日大戦では田嶋大樹（現・オリックス）の内角スライダーを打ちあぐね、4回無死三塁、6回1死三塁のチャンスにいずれも三振に打ち取られてしまう。

そして4対4の9回裏、3番手としてマウンドへ。

「僕がゼロに抑えれば、（延長戦に入り）また攻撃ができる」との決意を胸に、最速140キロの速球で3者凡退に抑えた。だが、延長10回に安打、四球、犠打野選で無死満塁のピンチを招く。ここから2者連続三振と気迫の投球を見せたが、次打者・小泉奎太に対し、直球が甘く入るところを左前に弾き返され、無念のサヨナラ負け……。「マウンドよりバッターボックスのほうが居心地良かったです」と投手の苦しさを吐露している。

“本職ではない”選手の中に

本職は捕手ながら、センバツで公式戦初登板のマウンドに立ったのが、2017年の福岡大大濠・古賀悠斗（現・西武）だ。絶対エースの三浦銀二（元DeNA）が、2回戦の滋賀学園戦の延長15回引き分け再試合など3試合すべてを一人で投げ抜いた疲労から、準々決勝の報徳学園戦では登板できなくなった。

そこで、控えの2年生2投手に低めを投げさせ、打たせて取るリードに努めた古賀だったが、5回終了時点で1対6と大きくリードされた。そして、1点を返した6回から古賀がミットをグラブに持ち替え、「思ってもみなかった」甲子園のマウンドに上がることになった。

2日前にブルペンで約50球投げただけの急造投手は、この回2死後、小園海斗（現・広島）にタイムリー二塁打を浴び、8回にも岡本蒼に右越えソロを被弾したものの、2三振を奪い、8回までの3イニングを2失点で投げ抜いた。試合は3対8で敗れたが、古賀は「きれいな景色だったけど、すごいプレッシャーだった。三浦はすごい。プレッシャーのある中で動じることなく投げていた」と、改めてエースの偉大さを実感したという。

その後、彼らは野手、あるいは捕手としてプロの世界に進み、それぞれの道を歩んでいった。センバツでは今年も好投手に注目が集まるが、思わぬ形でマウンドに立つ“本職ではない”選手の中に、後に大きな足跡を残す存在が隠れているかもしれない。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部