【無印良品】99円以下の便利グッズがたくさん。ネットストアでも高評価な商品4つ

無印良品では、食品をはじめ、キッチン用品や日用品、家具などさまざまな商品を販売しています。なかには、手ごろな99円以下で購入できる商品もあります。

そこで今回は、2026年3月20日から始まる「無印良品週間」にチェックしたい、99円以下で買える高評価商品を紹介します。

非常用バッグに入れておくと便利な商品も

●EVAクリアケース・ミニ

小物を持ち運ぶのに便利なミニサイズのケースです。サイズは約85×73mmで、バッグのなかで無くしやすいキャンディやヘアゴムなどを入れるのにぴったり。

ネットストアでの評価は4.8。価格は90円です。

●湯せん調理ができるポリエチレン袋

湯せん調理のほか、冷蔵・冷凍もできる保存袋。冷凍した食材を袋のまま湯せん調理できるので、普段のつくり置きを保存するのにも良さそうです。

また、非常時に備えているという声もありました。

1枚ずつ取り出せるロールタイプで、40枚入り。

ネットストアでの評価は4.7です。価格は99円。

●竹100％携帯用ペーパーナプキン

生長の早い竹をパルプの原料に100％使用。無漂白で仕上げています。

旅行やおでかけ時に、ハンカチ代わりとして利用している声が多くありました。

6個10組（30枚）で、持ち運びしやすいサイズ感です。

価格は99円。ネットストアでの評価は4.7です。

●ヤシの端材を使った 箸

パームヤシの実を取った後に捨てられる房を、材料の一部に使用したお箸です。

アウトドアなどのシーンにも適した約23cmで設計されていて、軽くて割れにくく使い勝手の良さが特長。食洗機に対応しているのも嬉しいポイントです。

カラーはナチュラルと黒の2種類。価格は99円です。

ネットストアでの評価は4.5。

無印良品では、ほかにも高評価かつ99円以下で購入できる商品がたくさんあります。3月20日から始まる無印良品週間に向けて、公式サイトで気になる99円以下商品を見つけてみては。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部