「一過性脳虚血発作（TIA）」とはどんな病気かご存じですか？【医師監修】

脳の血管が一時的に詰まることで神経症状が現れるTIAは、症状が短時間で消失するため軽く考えられがちです。しかし、TIAは脳梗塞へと進展する可能性が高い重要な警告サインであり、決して見過ごしてはいけません。ここでは、TIAの定義や発生のメカニズム、そしてなぜTIAが重要視されるのかについて、基礎的な知識を詳しく解説します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

一過性脳虚血発作（TIA）とは何か

一過性脳虚血発作（Transient Ischemic Attack：TIA）は、脳の血管が一時的に詰まることで神経症状が現れる状態を指します。脳梗塞と異なり、症状は通常24時間以内、多くの場合は数分から1時間程度で完全に消失します。

TIAの定義と発生メカニズム

TIAは脳の血管に血栓（血の塊）や塞栓（血管の壁から剥がれた物質）が詰まり、脳組織への酸素供給が一時的に途絶えることで発症します。血栓が自然に溶けたり、別の血管を通じて血流が再開されたりすると、症状は速やかに改善します。このため「ミニ脳卒中」とも呼ばれますが、決して軽視してはいけません。脳細胞は酸素不足に大変弱く、わずか数分の血流途絶でも機能障害を起こします。従来は「24時間以内に症状が消失するもの」をTIAと定義していましたが、現在はMRIで脳梗塞を認めない一過性の脳虚血発作をTIAと定義するのが一般的です。ただし、臨床的にTIAと考えられてもMRIで小さな梗塞が見つかることもあります。

TIAが重要視される理由

TIAを経験した方は、その後3ヶ月以内に脳梗塞を発症するリスクが高いことが複数の研究で示されています。特に発症後48時間以内は危険性が高く、早急な医療介入が求められます。ある報告では、TIA後に適切な治療を受けなかった場合、約10～20%の方が3ヶ月以内に脳梗塞を発症するとされています。一方で、TIAの段階で適切な検査と治療を受ければ、その後の脳梗塞発症を大幅に減らせることも明らかになっています。つまり、TIAは脳梗塞を予防する貴重な機会を与えてくれる「最後の警告」といえるでしょう。症状が消えたからといって安心せず、必ず医療機関を受診することが重要です。

まとめ

一過性脳虚血発作（TIA）は、脳梗塞への重要な警告サインです。症状が一時的であっても決して軽視せず、速やかに医療機関を受診することが、その後の重篤な脳卒中を防ぐ鍵となります。本記事で紹介した予兆症状のチェック、危険因子の管理、緊急時の対応方法を日常生活に取り入れ、ご自身やご家族の健康を守るための知識としてお役立てください。気になる症状や不安がある場合は、迷わず脳神経内科や脳神経外科の専門医にご相談ください。

参考文献

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕」

国立循環器病研究センター「脳血管内科」