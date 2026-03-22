「脳卒中」治療後の抗血栓療法とは？再発を防ぎながら日常生活への回復を目指す方法

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで脳組織が障害を受ける疾患の総称です。突然発症することが多く、命に関わる重大な病気として知られています。しかし、前兆となるサインを見逃さず早期に対処することで、後遺症を軽減したり予防したりできる可能性があります。本記事では、脳卒中の具体的な症状や前兆、発症の原因、診断に必要な検査、そして治療法について、専門的な知識をわかりやすく解説します。適切な知識を持つことで、いざというときに冷静に対応できるよう備えましょう。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

急性期治療後の対応や再発防止

急性期治療を終えたあとは、失われた機能を回復させ、日常生活への復帰を目指すリハビリテーションが重要になります。また、脳卒中を経験した方は再発のリスクが高いため、適切な薬物療法と生活習慣の改善による再発予防が極めて重要です。

早期リハビリの重要性

脳卒中のリハビリテーションは、可能な限り早期から開始することが推奨されています。発症後数日以内、状態が安定すればベッド上でも開始され、関節の拘縮予防や筋力低下の防止を図ります。早期からのリハビリは、脳の可塑性(脳がダメージを補おうとする力)を最大限に活用でき、機能回復を促進することが報告されています。

リハビリテーションには、理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語聴覚療法(ST)があります。理学療法では座る・立つ・歩くといった基本動作の訓練、作業療法では食事や着替えなど日常生活動作の訓練、言語聴覚療法では話す・聞く・飲み込むといった機能の訓練が行われます。これらは専門のセラピストが患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。

回復期リハビリテーション病棟での治療

急性期病院での治療が一段落すると、多くの場合、回復期リハビリテーション病棟に転院します。ここでは集中的なリハビリテーションが行われ、1日あたり2～3時間のリハビリプログラムが組まれます。入院期間は脳卒中の重症度によって異なりますが、最大で150日または180日と定められています。

回復期リハビリテーション病棟では、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカーなど多職種がチームを組み、退院後の生活を見据えた総合的な支援を行います。自宅への退院に向けて、家屋の環境調整や介護サービスの導入についても相談しながら進められます。

抗血栓療法

脳梗塞の再発予防には、血液をサラサラにする抗血栓薬が用いられます。アテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞では、主に抗血小板薬が処方されます。アスピリンやクロピドグレルなどの薬剤が代表的で、血小板の働きを抑えることで血栓形成を予防します。

心原性脳塞栓症の場合は、より強力な抗凝固薬が必要です。従来はワルファリンが使用されてきましたが、近年では食事制限や頻繁な血液検査が不要な直接経口抗凝固薬(DOAC)が広く使われるようになっています。これらの薬は出血のリスクを伴うため、定期的な医師の診察と血液検査が必要です。

基礎疾患の管理

血圧、血糖、脂質のコントロールも再発予防の柱です。食事や運動、睡眠といった生活習慣に問題がないかを見直すのが基本ですが、それらでの対処が困難な場合には薬物療法が検討されます。高血圧に対しては降圧薬が処方され、目標血圧は一般に130/80mmHg未満とされています。糖尿病がある方は、HbA1c(過去1～2ヶ月の平均血糖値を反映する指標)を7.0%未満に保つことが推奨されます。

脂質異常症に対してはスタチンと呼ばれるコレステロール低下薬が用いられることが多いですが、その予防効果は限定的で使用に際しては医師の間でも賛否が分かれています。スタチンに肯定的な日本動脈硬化学会のガイドラインによればLDLコレステロールは120mg/dL未満、リスクが高い方では100mg/dL未満を目標とするとされています。これらの薬を服用する場合は生涯にわたって継続することが基本です。薬物療法を行うには定期的に医療機関を受診し、薬の効果と副作用をチェックしながら適切な管理を続けることが大切です。

まとめ

脳卒中は発症すると生命に関わり、重大な後遺症を残す可能性がある疾患ですが、前兆を見逃さずに早期発見・早期治療を行うことで、予後を大きく改善できます。また、生活習慣の見直しや基礎疾患の適切な管理により、発症リスクを減らすことも可能です。少しでも気になる症状があれば躊躇せずに医療機関を受診し、定期的な健康診断で自分の身体の状態を把握しておきましょう。専門医による適切な診断と治療、そしてリハビリテーションを通じて、多くの方が日常生活への復帰を果たしています。この記事が、脳卒中への理解を深め、ご自身やご家族の健康を守る一助となれば幸いです。

参考文献

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔2023年・2025年一部改訂〕」

国立循環器病研究センター「脳卒中について」

厚生労働省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について」

日本脳神経外科学会「脳卒中とは」

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」