「一人で育てることに困難感じて」3歳娘を虐待死→山中に遺棄した30代母、共犯男とともに逮捕【韓国】

韓国で3歳の娘を虐待して死亡させた疑いのある30代の実母が、共犯の男とともに逮捕された。

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3月19日、法曹界によると、水原（スウォン）地裁・安山（アンサン）支部のクォン・チャンファン令状専担部長判事は同日、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法上の児童虐待致死の疑いがある30代女のAに対する勾留質問を行い、拘束令状を発付した。

また、被害児童の遺体を遺棄した疑いなどがある30代男のBに対しても拘束令状を発付した。

Aは2020年2月頃、京畿道始興市正往洞（キョンギド・シフンシ・チョンワンドン）にあるマンションで、当時3歳だった実の娘Cちゃんを虐待して死亡させた疑いをもたれている。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

Bは当時、Aと交際関係にあったとされる人物で、亡くなったCちゃんの遺体を山中に遺棄した疑いがある。

Aは警察の調べに対し、「夫（Cちゃんの実父）との離婚を控え、別居しながら一人で子どもを育てることに困難を感じていた」という趣旨の供述をしたとされる。ただし、具体的な虐待期間や方法などについては目立った供述をしておらず、警察はCちゃんの具体的な死亡経緯を解明することに捜査力を注いでいる。

Aが犯行を隠蔽しようとした形跡も捉えられた。Cちゃんが小学校に入学するはずだった2024年に入学延期を申請し、死亡の事実を隠していた疑いだ。昨年、管轄の行政福祉センターが小学校に入学予定者名簿を伝達する過程でCちゃんが漏れており、未入学の事実が露見しなかったという。

今年に入り、再びCちゃんの入学通知書を受け取ったAは、共犯者であるBの姪をCちゃんに装い、数回にわたり学校へ連れて行き、入学関連の手続きを進めていたことがわかった。

しかし、学校側は今月4日にAとBの姪が訪ねてきて現場体験学習を申請した後、登校すべき時期を過ぎても連絡が取れなくなったため、警察に通報した。

最近、安山市檀園区瓦洞（タヌォング・ワドン）の山中で、Cちゃんと推定される遺体が収容された。国立科学捜査研究院による遺体の解剖を控えるなか、警察は逮捕されたAとBを相手に、より正確な事件の経緯を解明する方針だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）