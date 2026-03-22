【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (3月19日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 3/19終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.40 91,400 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.65 77,800 26/12
3 <3470> マリモリート 6.37 110,000 26/06
4 <3492> ミラースＲ 6.29 89,000 26/02
5 <8963> ＩＮＶ 6.15 61,600 26/06
6 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.91 99,200 26/07
7 <2989> 東海道リート 5.83 110,800 26/07
8 <2971> エスコンＪＰ 5.75 122,800 26/07
9 <3472> ホテルレジＲ 5.69 71,700 26/05
10 <3468> スターアジア 5.68 58,100 26/07
11 <3488> セントラルＲ 5.63 112,700 26/02
12 <3290> Ｏｎｅリート 5.48 82,300 26/02
13 <3249> 産業ファンド 5.38 148,800 26/07
14 <3451> トーセイＲ 5.31 143,000 26/04
15 <8966> 平和不リート 5.31 150,400 26/05
16 <3296> 日本リート 5.27 92,000 26/06
17 <3476> Ｒみらい 5.26 49,400 26/04
18 <8958> グロバワン 5.25 136,600 26/03
19 <8984> ハウスリート 5.23 130,100 26/02
20 <3463> いちごホテル 5.20 116,000 26/07
21 <3455> ヘルスケアＭ 5.16 122,500 26/07
22 <3287> 星野Ｒリート 5.12 253,800 26/04
23 <8960> ユナイテッド 5.12 177,700 26/05
24 <3292> イオンリート 5.07 133,700 26/07
25 <8972> ＫＤＸ不動産 4.95 168,300 26/04
26 <8964> フロンティア 4.92 89,400 26/06
27 <8953> 都市ファンド 4.91 120,300 26/02
28 <3281> ＧＬＰ 4.81 138,800 26/02
29 <3459> サムティＲ 4.78 108,900 26/07
30 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.75 168,500 26/02
31 <8975> いちごオフィ 4.75 95,800 26/04
32 <8961> 森トラストＲ 4.68 76,500 26/02
33 <8954> オリックスＦ 4.67 102,000 26/02
34 <3487> ＣＲＥロジ 4.66 165,000 26/06
35 <8986> 大和証券リビ 4.56 114,100 26/03
36 <3466> ラサールロジ 4.53 156,800 26/02
37 <3462> 野村マスター 4.46 162,400 26/02
38 <8968> 福岡リート 4.46 179,500 26/02
39 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.42 128,200 26/02
40 <2972> サンケイＲＥ 4.38 126,500 26/02
41 <3234> 森ヒルズＲ 4.38 141,600 26/07
42 <8979> スターツプロ 4.37 213,000 26/04
43 <3279> ＡＰＩ 4.35 145,800 26/05
44 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.30 146,000 26/04
45 <8977> 阪急阪神Ｒ 4.28 152,900 26/05
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