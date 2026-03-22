●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 3/19終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.40　 91,400　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.65　 77,800　　26/12
　3　　<3470>　マリモリート　　　6.37　110,000　　26/06
　4　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.29　 89,000　　26/02
　5　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.15　 61,600　　26/06
　6　　<401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.91　 99,200　　26/07
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.83　110,800　　26/07
　8　　<2971>　エスコンＪＰ　　　5.75　122,800　　26/07
　9　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.69　 71,700　　26/05
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.68　 58,100　　26/07

　11　 <3488>　セントラルＲ　　　5.63　112,700　　26/02
　12　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.48　 82,300　　26/02
　13　 <3249>　産業ファンド　　　5.38　148,800　　26/07
　14　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.31　143,000　　26/04
　15　 <8966>　平和不リート　　　5.31　150,400　　26/05
　16　 <3296>　日本リート　　　　5.27　 92,000　　26/06
　17　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.26　 49,400　　26/04
　18　 <8958>　グロバワン　　　　5.25　136,600　　26/03
　19　 <8984>　ハウスリート　　　5.23　130,100　　26/02
　20　 <3463>　いちごホテル　　　5.20　116,000　　26/07

　21　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.16　122,500　　26/07
　22　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.12　253,800　　26/04
　23　 <8960>　ユナイテッド　　　5.12　177,700　　26/05
　24　 <3292>　イオンリート　　　5.07　133,700　　26/07
　25　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.95　168,300　　26/04
　26　 <8964>　フロンティア　　　4.92　 89,400　　26/06
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.91　120,300　　26/02
　28　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.81　138,800　　26/02
　29　 <3459>　サムティＲ　　　　4.78　108,900　　26/07
　30　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.75　168,500　　26/02

　31　 <8975>　いちごオフィ　　　4.75　 95,800　　26/04
　32　 <8961>　森トラストＲ　　　4.68　 76,500　　26/02
　33　 <8954>　オリックスＦ　　　4.67　102,000　　26/02
　34　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.66　165,000　　26/06
　35　 <8986>　大和証券リビ　　　4.56　114,100　　26/03
　36　 <3466>　ラサールロジ　　　4.53　156,800　　26/02
　37　 <3462>　野村マスター　　　4.46　162,400　　26/02
　38　 <8968>　福岡リート　　　　4.46　179,500　　26/02
　39　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.42　128,200　　26/02
　40　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.38　126,500　　26/02

　41　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.38　141,600　　26/07
　42　 <8979>　スターツプロ　　　4.37　213,000　　26/04
　43　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.35　145,800　　26/05
　44　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.30　146,000　　26/04
　45　 <8977>　阪急阪神Ｒ　　　　4.28　152,900　　26/05

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