キッチンに、鮮度の魔法を。摘みたてのみずみずしさが、あなたの食卓で蘇る【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
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解凍の待ち時間は、もういらない。プロのスピードで、最高の美味しさを食卓【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場!
この冷蔵庫は、食材の「命」を守るための最先端テクノロジーが詰め込まれた一台だ。最大の特徴である「うるおい冷蔵室」は、たっぷりの湿度を含んだ冷気で庫内を満たし、食材の乾燥を徹底的にガードする。数日間保存した食品でも、しっとりとした質感と本来の風味を損なうことなく、最高の状態で味わうことができる。さらに「摘みたて野菜室」では、ツイン冷却による低温高湿度環境とエチレン分解機能により、まるで今収穫したかのような鮮度を驚くほど長く維持してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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忙しい毎日の強い味方となるのが、革新的な「速鮮チルド＆解凍モード」だ。２つのファンが強力に冷気を送り込み、食品の芯までスピード冷却することで、鮮度の劣化を最小限に抑える。
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解凍モードを使えば、カチカチに凍った肉や魚も、わずか３０分ほどで包丁がスッと通る状態まで素早く戻すことが可能だ。また、冷凍室には「野菜そのまま冷凍」機能を搭載しており、面倒な下ゆでなしで生のまま野菜を保存できるため、調理の効率は劇的に向上する。
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これほどまでに使い手の利便性と美味しさを追求した一台があれば、あなたのキッチンライフは劇的に進化するだろう。一度この鮮度と利便性を体験してしまえば、もう他の冷蔵庫には戻れなくなるはずだ。
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