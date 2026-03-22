王文涛商務部長は3月20日、北京でアップル社のティム・クック最高経営責任者（CEO）と会見しました。双方は中米経済・貿易関係、アップル社の中国での事業展開などについて意見を交換しました。

王部長は、「中国は開放的な世界経済の構築に力を入れており、中国の経済発展は激動する世界に安定性と確実性を提供している。中国は引き続きハイレベルな対外開放を推進し、安定し、強靱（きょうじん）でグリーンかつ革新的な産業チェーン・サプライチェーンの構築に力を入れている。アップル社が中国での事業展開への自信を固め、中国の発展のチャンスを分かち合うことを望んでいる」と述べました。 王文涛商務部長 アップル社のティム・クックCEOと会見



クックCEOは、「中国はアップル社の最も重要な生産拠点であり、最も主要なサプライチェーン拠点である。アップル社は中国でのイノベーション協力、グリーン発展と産業チェーンとの連携を深め続けており、これは中国の『第15次五カ年計画』の方向性と非常に合致するものである。アップル社は米中経済・貿易関係が安定して発展することを期待している」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）