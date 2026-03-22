アメリカのトランプ大統領は21日、イランがホルムズ海峡を48時間以内に開放しなければ「イランの発電所を壊滅させる」との考えを示しました。

トランプ大統領は21日夜、自身のSNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「アメリカはイランの最大の発電所を最初の標的として、あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿しました。

ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格高騰の原因となる中、イランの市民生活にも影響が及ぶ発電所への攻撃を示すことで、海峡の早期の開放をイランに強く迫った形です。

また、トランプ氏は別の投稿でイランへの軍事作戦をめぐり、「目標を達成した。しかも予定より数週間も早くだ！」との考えを示しました。「イランの指導部は消滅し、海軍と空軍は壊滅した。イランは取引をしたがっている。だが、私にその気はない！」と強調しました。これは、ニューヨーク・タイムズの「戦争の当初に掲げた目標の多くは依然として達成されていない」と報じた記事に反論したものです。