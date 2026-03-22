【ユニクロ】で今っぽコーデ完成！ サイズ違いでGET推奨♡「優秀トップス」

そろそろ冬服から春服へと本格的にシフトするタイミング。大人女性がこれから買い足すなら、着まわしやすいシンプルなトップスが正解かも。今回は、おしゃれさんがサイズ違いで購入したという【ユニクロ】の「ヘンリーネックTシャツ」に注目しました。トレンドのレイヤードスタイルにもぴったりなので、ぜひ春に向けてゲットして。

すっきりと着られる細リブT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT/長袖」\1,990（税込）

シンプルなデザインのヘンリーネックTシャツ。細リブですっきりと着られるため、ジャケットやキャミワンピのインナーにもおすすめ。公式サイトには「細めのフィット感で着用時のシルエットが美しい」とあり、1枚でもサマ見えが狙えそうです。前ボタンを外すと、春らしい抜け感のあるコーデに。

イロチでレイヤードした今どきコーデ

ユニクロ好きのインフルエンサー@yuki__wearさんは、ライトブルーとライトグレーをサイズ違いで購入。2枚をレイヤードすることで、今っぽいコーデに仕上がります。胸元からさり気なく見えるライトブルーが、爽やかなアクセントとして目を引きそう。

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※こちらの記事ではユニクロ、@yuki__wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M