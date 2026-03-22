カブスのカウンセル監督「開幕には間に合わないだろう」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場し、準々決勝で負傷した鈴木誠也外野手（カブス）が開幕戦に間に合わないことが21日（日本時間22日）、明らかになった。所属するカブスのクレイグ・カウンセル監督が伝えると、米ファンから悲鳴が上がっている。

地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」は21日（同22日）、オープン戦前の会見に臨んだカウンセル監督の動画を公開。鈴木について「開幕日には……間に合わないだろう」と開口一番説明した。あくまでも調整が遅れているとし、「プレーする準備が整わないね。だから、開幕日を過ぎた時点で決断を下さなければならない。彼にもう少し時間を与えるのが理にかなっているかどうかを。でも、まあその決断を下す時間はまだある。今はそういう状況だ」とした。

日曜の日本時間7時30分ごろに届いた最新情報。鈴木の開幕アウトに日本人から残念がる声が上がったが、シカゴのファンも悲鳴。「驚きはないよ。願わくば1か月で済むといいな」「安全策をとって、IL（負傷者リスト）に入れとこうよ」「まじかよ」「彼がいないのは惜しまれるけど、今のうちに念には念を入れておく方が賢明だよね」「セイヤの早急な回復を祈っているわ」「セイヤ・スズキが少しの間、負傷者リスト入りするのは間違いなさそうだね」「もうIL入りでいいだろ。カブスはなんでいつもこうなんだ」など、様々な声が上がった。

鈴木は14日（同15日）のWBC準々決勝・ベネズエラ戦の初回に二盗でヘッドスライディングを試みた際に負傷し、そのまま交代。カウンセル監督が17日（同18日）、鈴木の状態について、MRIの結果、後十字靭帯の軽度損傷と診断されたと明かしていた。



（THE ANSWER編集部）