車に轢かれそうになっている子猫を保護した投稿者さま。最初は警戒して固まっていた子猫も、少しずつ心を開いていき、甘えん坊な一面を見せる姿はInstagramで26万回以上再生されています。コメント欄には「素敵な人に助けてもらえてよかったね！」「幸せになって欲しい」「無茶苦茶可愛いネコちゃんですね」といった声が寄せられました。

【動画：出勤途中で『車に轢かれそうになっていた子猫』を保護…少しずつ『変化していく様子』に涙】

車に轢かれそうな子猫を保護

Instagramアカウント「猫と子どもと、暮らしのこと。 築20年マンションリノベ ﾘﾄﾘﾄ(@li.to.li.to)」さまに投稿されたのは、小さな子猫「すず」ちゃんを保護した当時の様子をまとめた投稿です。

ある日、出勤途中で車に轢かれそうになっていた子猫を保護した投稿者さま。出勤前でしたが、時間があったため、一時的にお家へと連れ帰ることに。すると、やはりお母さんが恋しいのか、部屋の隅でずっと泣いていたそうです。

しかし、その後、泣き疲れてしまったのか、投稿者さまのパジャマの中でうとうと……。病院で検査も受けて、目立った外傷がないことにホッとしたそうです。

猫ちゃんがたくさんいるご実家からケージを受け取り、その中で過ごすことになったすずちゃん。警戒心はまだ拭えないものの、ごはんをあげると、まるで「うまい、うまい」と言うように鳴き声を漏らしながら食べていたそうです。

最初は警戒していた様子だったけど…

保護した当初は警戒心が高く、部屋の隅で固まっていたというすずちゃん。しかし、日が経つにつれて環境にも慣れていき、1週間が経つころには一緒に遊べるようになったといいます。

そして、すっかり家猫として家の中の環境に慣れたすずちゃん。しかし、やはりママの恋しさが忘れられないのか、飼い主さんの指をチュパチュパと指吸いするように。

2ヶ月経っても指を吸う癖はそのままのようで、現在も毎日のように飼い主さんの指をチュパチュパ吸って甘えているそうですよ！

可愛すぎる子猫の姿が大反響

可愛すぎるすずちゃんの保護から現在に至るまでの様子は、Instagramでも大きな反響を呼びました。

記事執筆時点で26万5000回以上も再生されており、「素敵な人に助けてもらえてよかったね！」「幸せになって欲しい」「無茶苦茶可愛いネコちゃんですね」といった声が寄せられています。

現在もすずちゃんは飼い主さんと同居猫「ふじ」くんと一緒に賑やかで楽しい暮らしを送っています。その様子が気になる方は、ぜひInstagramアカウント「猫と子どもと、暮らしのこと。 築20年マンションリノベ ﾘﾄﾘﾄ」さまを覗いてみてくださいね！

すずちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ﾘﾄﾘﾄ. 猫と子どもと、暮らしのこと。 築20年マンションリノベ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。