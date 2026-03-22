今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された香箱座りをしていた猫ちゃんの様子。お手手と胸毛の間に、指を突っ込んだところ、猫ちゃんは固まったそうです。投稿はXにて、20.7万回以上表示。9000件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：くつろいでいた猫→指を『スポッ』と突っ込んでみたら…可愛すぎるリアクション】

指をスポッとしたら固まったｗ

今回、Xに投稿したのは「くろみつ・しらたま保護猫兄妹」さん。登場したのは、猫のくろみつちゃんです。

投稿には、香箱座りをしてくつろいでいたくろみつちゃんの姿が。そのお手手と胸毛の間に、投稿主さんは指をすぽっと入れてみたそうです。すると、動きが固まったくろみつちゃん。まるで、一時停止ボタンを押したみたいに、動きがフリーズしたようです。

突然の指スポッに驚いたのか、それとも怒っていたのか…もしくは、本当に一時停止ボタンがあったのか…。くろみつちゃんの気持ちは定かではありませんが、こんなに可愛くてもふもふな隙間があったら誰だって指を差し込みたくなりますよね。

くろみつちゃんの可愛さにX民、歓喜

スキマに指をスポッと差し込まれてフリーズしていた、くろみつちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「まさにモフモフスポット」「一時停止ボタンかな」「可愛すぎて何回も見ちゃう笑」「指をスポッとする瞬間の驚き、めっちゃわかる！」「モフモフですね」などの声が多く寄せられていました。多くのX民がくろみつちゃんの可愛さに心癒されたみたいです。

Xアカウント「くろみつ・しらたま保護猫兄妹」では、猫のくろみつちゃん、しらたまちゃん兄妹との賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの暮らしはとても羨ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「くろみつ・しらたま保護猫兄妹」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。