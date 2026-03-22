7年連続ランクインの実績に注目！ リアライズコーポレーション「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」

記事ポイント アジア太平洋500社で第350位に選出。2020年から7年連続7度目のランクインです。2021年〜2024年の収益成長率で評価。 アジア太平洋500社で第350位に選出。2020年から7年連続7度目のランクインです。2021年〜2024年の収益成長率で評価。

リアライズコーポレーションが、英Financial Times社と独Statista社の「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で第350位に入りました。

アジア太平洋地域の急成長企業を選ぶ国際ランキングで、2020年から7年連続7度目のランクインです。

継続して名を連ねている点からも、同社の事業の広がりと存在感が伝わります。

リアライズコーポレーション「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」

順位：第350位発表名：FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2026対象地域：アジア太平洋14カ国・地域評価基準：2021年から2024年の収益成長率連続記録：7年連続7度目

Financial Timesはイギリスの有力経済紙です。

Statistaは各種データや統計調査を手がけるドイツの調査会社として知られています。

両社が共同で発表するこのランキングは、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナムに本社を置く企業を対象にしたものです。

数万社以上を調査した上で、2021年から2024年の収益成長率をもとに上位500社を選んでいます。

リアライズコーポレーションは2020年に第183位、2021年に第200位、2022年に第158位、2023年に第81位、2024年に第150位、2025年に第204位へ入り、2026年は第350位となりました。

単年で終わらない継続的なランクインは、同社の事業がアジア太平洋地域の成長企業群の中で長く評価されていることを示しています。

同社の中核となるのが、大型トラックやトレーラーなどを投資対象にした独自の金融スキーム「トラックファンド」です。

運送会社にとっては車両調達の選択肢を広げやすく、投資家にとっては安定的な運用先として活用しやすい仕組みです。

金融機関にも新たな金融商品を提供できるため、三者にメリットがある点が特徴になっています。

物流は日々の暮らしを支える基盤だけに、運送業界を支える事業の広がりを知るきっかけにもなるニュースです。

あわせて展開する「R.リース」は、車両を買うだけでなく借りるという選択肢を打ち出している仕組みです。

実際の車両価値を見極めたリースバックやオペレーティングリースを通じて、運送会社の初期コストや維持管理コストの圧縮につなげています。

事業拡大のタイミングに合わせて必要な車両を確保しやすく、財務体質の改善や働き方の見直しにも結びつく取り組みです。

物流や運送の未来に関心がある人には、現場を支える金融の工夫としてチェックしたい内容です。

暮らしを支える物流の裏側で、どんな仕組みが成長を生んでいるのかを知る読み物として楽しめます。

運送業界の新しい資金調達や車両活用に関心がある人にもおすすめです。

国際ランキングでの評価とあわせて、トラックファンドやR.リースの取り組みに注目すると事業の強みが見えてきます。

リアライズコーポレーションの紹介でした。

よくある質問

Q. リアライズコーポレーションは何位にランクインしましたか？

「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で第350位にランクインしました。

Q. どのような基準で選ばれているランキングですか？

アジア太平洋14カ国・地域に本社を置く企業を対象に、2021年から2024年の収益成長率をもとに上位500社を選んでいます。

Q. リアライズコーポレーションは何年連続でランクインしていますか？

2020年から7年連続7度目のランクインです。

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