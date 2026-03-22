宝塚歌劇宙組の博多座公演ミュージカル「愛するには短すぎる」、スーパー・レビュー「ＶＩＶＡ！ ＦＥＳＴＡ！ ２０２６ ｉｎ ＨＡＫＡＴＡ」が２６日まで、福岡・博多座で上演されている。

トップスターの桜木みなとにとって博多座公演は、「銀河英雄伝説＠ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ」（２０１３年）、「王家に捧ぐ歌」（１６年）、「黒い瞳」「ＶＩＶＡ！ ＦＥＳＴＡ！ ｉｎ ＨＡＫＡＴＡ」（１９年）に続く、４度目の出演。それでも博多座公演初主演に「トップとして組を率い、先頭に立って披露するという点では、本当に責任重大だなと思います」とワクワクとともに、背筋を伸ばすことも忘れない。

「愛するには短すぎる」は０６年の星組初演以来、１１年、１２年、２３年と再演を重ねてきた人気作。ロンドンからニューヨークへ向かう豪華客船を舞台に、つかの間の恋や多彩な人間模様が描かれる。財閥の御曹司であるフレッド（桜木）と、船のバンドに所属するショーチームメンバーのバーバラ（春乃さくら）の恋模様が気になるところ。またフレッドの友人・アンソニーを桜木の同期でもある水美舞斗（みなみ・まいと）が軽妙に演じており、２人の会話やしぐさがクスッと笑わせてくれる。桜木は「婚約者がいるのに、好きになってはいけない人を好きになってしまう―そんなハラハラもある物語です」と同作の魅力を明かす。

レビューは世界各地の祭り（ＦＥＳＴＡ）がテーマ。中詰めの「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン」では、客席おりもあり、観客を一気にソーラン節の世界に引き込む。桜木は「ソーラン節をみんなで踊り歌い、客席を巻き込んでいく、大変盛り上がる時間ですので、ぜひ声を出して一緒に楽しんでいただけたら」と呼びかける。春乃も「大好きなショー。お客様と一緒に楽しみたいです」と声をそろえた。気がつけばあっという間に終わっている。そんな楽しいレビューは必見だ。