◆センバツ第４日 ▽１回戦 神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）

昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。５年ぶり６度目の出場となる神戸国際大付（兵庫）は、ブラスバンドがもはや同校の代名詞となった「プロレス入場曲」を奏で、ＳＮＳ上ではプロレスファンを中心に称賛のコメントが続々と投稿されている。

初回先頭の１番打者・林健太三塁手（３年）が打席に立つと、引退した武藤敬司が新日本プロレスで「闘魂三銃士」として鳴らした時代の入場曲「ＨＯＬＤ ＯＵＴ」で後押し。

さらには故・三沢光晴の「スパルタンＸ」、内藤哲也の「ＳＴＡＲＤＵＳＴ」など、数々の名曲がナインの背中を押している。

同校野球部の青木尚龍監督（６１）は高校球界屈指のプロレスファンとしても有名で、これが採用された理由になっている。

ＳＮＳ上では「神戸国際大付はプロレスファンとして推さないわけにはいかない」、「プロレス好きにはたまらないな」、「応援歌がプロレス関連ばっかりでおじさんちょっとテンアゲです」など、絶賛の声が寄せられている。