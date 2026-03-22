俳優田中健（75）が21日、ブログを更新。高校生の娘の弁当作りが最後となったことを報告した。

田中は「娘からのリクエストは、唐揚げに 出汁巻き卵焼き 胡瓜の昆布和え、ミニトマト」と説明し「今日でとりあえずひと段落 4月からは、自分やかみさんの為に 時折作るかどうかかな。娘からもリクエストあるかな??!」とつづった。

続けての投稿で「毎日のように弁当作るには 冷凍食品や、出来合いのものにたくさん助けられました」と明かし「食べ続けてくれた娘や怒りながらもアシスタントをしてくれたかみさん また、コメントを寄せて応援くださった読者の皆々様には、毎日大感謝です」と感謝を伝えた。

田中はエプロン姿の自身の写真を添え「おかげさまで今朝の卵焼きは焦げなかった 赤飯も、キットがあれば簡単だった 綺麗に炊けました」と喜んだ。

さらに「最後の高校生弁当 完成編」として「完成しました 週に1回、小学校の弁当はイベントのようで、こんなに長続きするとは思いませんでしたがおかげさまで完走出来ました」とおいしそうな弁当の写真を投稿した。

また「大病せず、毎日楽しそうに通学していた事が何より嬉しかった。学校の先生方、友人の皆々様にも大感謝です。終業式おめでとう 卒業式楽しみにしてます」と祝福した。

この投稿にファンからは「お嬢様、愛情のこもったお弁当を美味しく召し上がったことでしょうね」「お嬢様の為に、身体に良い美味しいお弁当作りを頑張られたのは、素晴らしいな〜と思います」「ついにこの日が来ましたね… ちょっと寂しいけど、やっぱり素敵な最終回ですね」とコメントが寄せられている。