元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのおぎやはぎの小木博明（54）に島旅を勧めた。

田中は「ワンちゃんをお迎えするまで、すごい一人旅が好きだったんですよ。で、いろんなこと行ってきたんですけど。小豆島、オススメなんですね」と前置きした上で「私、免許持ってないので、車がなくても自転車で1周できたりとか」と切り出した。小木は「オリーブが有名だよね」と反応した。

田中は続けて「（小豆島は）こじんまりしてて。たくさん見るところもあるし、お食事もおいしいし。泊まるところも限られてるから、そんなに悩まないし。島って選択肢が少ないから、悩まなくていいの。小木さんって、結構悩むじゃないですか。そういう人にはピッタリかな」と語った。

他には「沖縄の離島だと、波照間島。日本最南端の島」とした上で「私、局アナの時に初めて行って」と説明した。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。