『今夜の豊臣兄弟！』信長が新たな命令… 兄弟は苦戦を強いられる
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第11回「本圀寺(ほんこくじ)の変」が、22日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい）を嫁がせ、和平を結ぶことに。市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。
今回は、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい）を嫁がせ、和平を結ぶことに。市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。