お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。日本テレビ系「東野・岡村の旅猿プライベートでごめんなさい…」で共演した東野幸治（58）を絶賛した。

小木は「旅猿」で東野とナインティナインの岡村隆史と共演。小木の父の出身地、福井県にロケに行ってきた。宿泊先では川の字になって一緒の部屋で寝たという。

小木は「カメラも回ってないんだよ。途中でカメラ止めて。朝まで自由にして。すごい楽しいのよ」と語った。そして畳の部屋で「延長コードにスマホの充電器が刺さってあった。俺がトイレ行って部屋戻ったら。素晴らしいなこの制作陣。そんなセットもされて」と番組スタッフの対応と判断し、感心したという。

「で、ずっと充電していたの。それさ、東野さんのだったの。延長コードもじゃない。俺が（充電）してるんだよ、勝手に。ずっと黙ってるの、すごくない？」と投げかけた。

続けて「朝、取ったら、『それ、俺のなんだけどね〜』って。でも優しいっていうか。すごくない？ 後輩が勝手にやってるんだよ？ 俺が当たり前に。スタッフさんが用意してくれたんだと思ってたから。勝手に枕元に置いてさ、充電してさ」と語った。

さらに「東野さんに朝言われて、『すいません。俺、知らなくて』って言ったら『大丈夫、僕は他の人が使ってもいいように、自分のも何個か持ってきてるんで。全然使っていいのよ』みたいな感じ。何この人の優しさというか。すごいなと思って。すごくないですか？」と改めて投げかけた。