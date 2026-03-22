元祖チャイドル・野村佑香、ママになった現在の姿 他人の家庭をのぞき見する密着企画に登場
元祖チャイドル・野村佑香が、きょう22日放送のABEMA『秘密のママ園2』#8（後9：00）に登場する。
【動画】“元祖チャイドル”野村佑香、夫とのなれそめ＆家族4ショット公開
同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う。
番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
今回、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、元祖チャイドル・野村の今の生活に密着。さらに、ゲストの新川優愛が、夫との驚きの信頼関係を告白する一方で、日常の些細な夫への不満を明かしママたちが大共感する場面や、滝沢が明かす恐怖のママ友トラブル回避術など、見どころ満載となる。
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ
スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛
【動画】“元祖チャイドル”野村佑香、夫とのなれそめ＆家族4ショット公開
同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う。
番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ
スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛