お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。1月から体重が6キロ増えたと明かした。

小木は「俺今ね、今年1月から6キロ太ったんだけど、毎日、口内炎がすごいの」と切り出した。パーソナリティーの女優田中みな実（39）から「何食べてるんですか？」と聞かれ、小木は「お菓子。お菓子しか食べない」と即答。田中からは「え？ あのちゃんみたいなこと言わないでください。おじさんですよ。大丈夫ですか？」とツッコミが入った。

小木は「お菓子が一番うまいよね」とした上で最近の食事事情について切り出した。「すしは最近、行けるようになった。もともと外出ない。今まで娘がいたじゃない。俺と奥さんは魚介が好き。娘は大嫌いなの、魚介が」と説明。その娘が高校2年になって海外留学をしたという。

「そしたら急に夫婦で魚介が食べに行けるようになって。楽しい夫婦生活送ってる」と語った。

田中からは「お菓子ばっかじゃないじゃないですか」と聞かれると、小木は「それ以外ずっとお菓子。夜ご飯を食べに行くといっても週に1回あるかないか」と語った。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。