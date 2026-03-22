「爆発するような音がした」交差点で高さ23mの重機が倒れる　タクシーが避けきれず衝突　作業員ら3人負傷　韓国

韓国の交差点で、巨大な重機が倒れる瞬間がカメラに捉えられた。重機は8階建てアパートに相当する高さで、タクシーが避けきれずに重機に衝突するなどの事故も発生。作業員ら3人が負傷した。重機は整備のための移動中にバランスを崩して倒れたという。

交差点で重機が倒れ…走行中のタクシーが衝突

韓国・大邱の交差点で撮影されたのは、重機が倒れる瞬間だ。

目撃者は、「地震が起きたようで、爆発するような音がドンッとしました」と語った。

乗客を乗せたタクシーのドライブレコーダーには、一部始終が捉えられていた。タクシー運転手はブレーキをかけたものの間に合わず、重機に突っ込んでしまった。

タクシー運転手は、「もう少し早ければ、二人とも命はなかったと思います」と当時の危険な状況を語っている。

倒れる瞬間は、別のカメラにも映っていた。重機の高さは隣の建物を優に超える23mで、8階建てのアパートに相当する高さだ。

移動の際にバランス崩したか

現場は車が多く行き交う道路だった。重機が倒れた原因は何だったのか。

現地メディアによると、重機の部品に不具合があり、整備のために移動した際にバランスを崩して倒れたという。

この事故で、倒れた重機の中にいた40代の従業員など、あわせて3人がけがをしたという。

（「イット！」 3月18日放送より）