展望席と連接台車を廃止したロマンスカー

小田急電鉄の30000形電車「EXE」は、6代目ロマンスカーとして1996（平成8）年にデビューしました。

【質実剛健】小田急ロマンスカー「EXE」「EXEα」の車内を見る（写真）

当時の1990年代は、小田急ロマンスカーが「箱根への観光客輸送」から、「観光輸送もしつつ、日常の足にもなっていく」時代でした。江ノ島線などの支線にもロマンスカーが増え、町田や本厚木などからの通勤客の特急利用も増えていました。

当時、3100形電車「NSE」は置き換え時期を迎えており、次期車両の検討が進んでいました。7000形電車「LSE」や10000形電車「HiSE」は運転台を2階に上げて展望席を備え、車両間に台車を置いた連接構造というNSEのコンセプトを継承していましたが、これでは分割併合できず、乗組員の交代にも時間がかかるため、通勤利用には難がありました。

そうした理由から、EXEは中間先頭車に貫通扉を採用し、連接構造もやめて通常のボギー台車とし、分割併合を可能としました。ボギー台車の採用は、定員数の確保にもつながっています。「走る喫茶室」と呼ばれていた飲料などのシートサービスは中止しました。

EXEは分割併合できるよう6＋4両編成とし、「自動ほろ装置」を採用することで2分以内に連結作業が可能という、優れた特徴を有していました。

外観の策定には、小田急百貨店のインテリアデザイナーや外部のグラフィックデザイナーも参加。落ち着いた色合いのハーモニックパールブロンズ一色とし、前頭部にロマンスカー伝統の赤が配されました。

小田急ロマンスカーは、3000形電車「SE」以来、側面の赤帯が特徴だったため、EXEのデザインには賛否が分かれました。歴代ロマンスカーの特徴を全てなくしたEXEは、初めてブルーリボン賞を受賞できなかったロマンスカーとなったのです。

鉄道ファンの評判は芳しくなかったものの、EXEの座席間隔は1000mmで、NSE・LSE・HiSEの970mmより広がっています。座席は形状に無理がなく、比較的柔らかい座り心地で利用者から高い評価を得ました。間接照明とダウンライトを組み合わせた照明は、高級感のある落ち着いた車内空間を演出し、座ってしまえば歴代ロマンスカーで一番快適な居住空間です。

ただし、人々がロマンスカーに求める「憧れ」を満たしてはいませんでした。1996（平成8）年のデビュー時に、箱根方面への看板特急「スーパーはこね」に充当されましたが、これは観光向けでないEXEにはミスマッチでした。

リニューアルで「EXEα」が登場。「EXE」は引退が近づく

EXEは登場時から小田急の広告媒体に起用されましたが、箱根特急の利用客は1987（昭和62）年の550万人から、2003（平成15）年には300万人程度まで低下しました。観光客全体の減少率である15％に対して、箱根特急の利用客が45％も低下したのは、EXEに憧れを感じないからという分析もあります。

このため2002（平成14）年には、展望席やシートサービスを備えたHiSEがイメージリーダーとして復帰する事態となっています。なお、特急利用客自体は1987（昭和62）年の1100万人から、2003（平成15）年は1400万人に増加しており、途中駅需要に対応したEXEの正しさを示していました。

その後、EXEは2017（平成29）年からリニューアルが行われて「EXEα」となります。ロマンスカーの50000形電車「VSE」や60000形電車「MSE」のデザインを手掛けた岡部憲明アーキテクチャーネットワークによって、外観はムーンライトシルバーとディープグレイメタリックの2色となり、バーミリオンオレンジの帯が配されました。

室内には木目調の化粧板を採用し、トイレは和式から車いす利用可能な「ゆったりトイレ」と「温水洗浄機能付き洋式トイレ」に変更。主電動機は低騒音型に変更し、VVVFインバータも換装され、消費電力が40％も軽減されるなど、徹底的なリニューアルが図られました。筆者（安藤昌季：乗りものライター）はEXEαに乗車した際、「インテリアは新車並み。座席の違いがあるから、最新型のMSEに決して劣らない」という感想を抱きました。

2028年度には展望席を備えた新型ロマンスカーが登場予定で、「EXEα化」していないEXEは置き換えられるそうです。質実剛健なEXEの活躍はもうしばらく続きそうです。