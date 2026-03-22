地震と豪雨で大きな被害を受けた石川県輪島市で、新しい移動式図書館の運行が始まっています。

書店の少ない奥能登で、本を通して被災者の心を癒す取り組みを取材しました。

輪島市内の公民館に停められた一台の車両。

扉を開けると、中にはたくさんの本が並べられています。

利用者「何の目的もなくても、本屋さん行ってふらふらっとこうやって眺めるってことがなくなったから、嬉しいねぇ」

「綺麗で気持ち良いねえ。選びやすいしねぇ。縦で」

輪島市内で先週から運用が開始された新しい移動式の図書館車両です。

輪島市立図書館 権野勝彦さん「今までは軽自動車の荷台にコンテナを積んで持って行ってってことをしていたんですが、今回導入された車っていうのは、トラックの後ろの荷台がガバッと両側開くようになってまして、そこで開けますと本棚がそのまま積まれているような形になってます。皆さん本棚を自分で見ながら本を選んでいただけるっていうような形になってます」

輪島市立図書館では地震後、東京の災害支援団体の力を借りながら図書館から直線距離で2キロ以上離れた仮設住宅13か所を車で回り、本の貸し出しなどを行ってきました。

2月寄贈された新しい図書館車両は、1・5トンのトラックを改装して作られていて、今までの2倍以上にあたる1000冊以上の本を積むことができます。

3月5日、図書館の休館日を利用して新しい移動式図書館の準備が進められていました。

輪島市立図書館 権野勝彦さん「その人その人読みたい本っていうのは違ってて、私たちが『こんな感じかな？』っていうのである程度は選んで持って行くんですが、『こういうのが読みたかった』って言っていただけると、やっぱり嬉しいですね」

利用者の喜ぶ顔を思い浮かべながら車に本を積み込んでいきます。

輪島市立図書館 権野勝彦さん「開けた瞬間にバッと見えるこの本棚の本っていうのがやっぱインパクトや迫力があって良いなって思いますね。皆さんの心に届くような物があれば良いなと思いながら積んでます」

車体に描かれているのは輪島の空と海、そして、輪島市の鳥であるトキの色をあしらった本。

一目で移動図書館と分かるこのデザインを描いたのは、金沢美術工芸大学の山粼ゆめさんです。

金沢美術工芸大学 山粼ゆめさん「移動図書館って聞いて、結構子供の方がメインで使うのかなとか思ってたんですけど、実際には地域の交流のために使われたりとかしていて、地域の貢献に自分が役立てれば良いなぁという風に思って元気な明るいイメージになるように制作しました。輪島の人々の明るさというか、見た時に明るい気持ちになるような色使いにしました」

3月10日、新しくなった移動式図書館、運用開始の日です。

この日は、鴻巣地区と南志見地区に住む仮設住宅の住民に本を届けます。

輪島市立図書館 権野勝彦さん「初めてのことなんで、今までと違うので、ちょっと不安もあるんですけど、皆さん結構『いつ来るんだ、いつ来るんだ』っていう風には言われてるので、楽しみ半分、不安半分って感じですね」「遠くから見ても目立つ車なんで、多分みんな『うわ〜！』って言ってくれるんじゃないかなと思ってます」

まず初めに訪れたのは、鴻巣公民館。利用者が見やすいように平台に雑誌を並べたり、貸し出し用のスペースを準備したりします。

予定時間よりも早く、1人目の利用者が返却用の本を携えて公民館を訪れました。

鴻巣公民館の近くにある大野町の仮設住宅に住む畠中寛さんです。

畠中さんは、1年以上前から毎月移動式図書館を利用しています。

読んだ本の内容を書き記し、オリジナルの年表を作成しています。

「人力車の発明」など日本の歴史を独自の視点でまとめたもので畠中さんの生きがいです。

畠中寛さん「移動図書館車は初めての体験。今まで図書館行って借りてたんだけど、こういう震災になって初めてこうして来てくれるようになって。ある程度全部まとまってるんだけど、私のに間違いないか、この本借りてきて足りないところは補ったり消したり、いろいろ訂正したりして。完全なものじゃないから」

本を参考にして地域の様々な歴史を伝えていきたいと話す畠中さん。月に1度巡回に来る移動式図書館が毎月の楽しみの1つになっています。

移動式図書館の立ち寄り先では、住民の交流を促進するための取り組みも行われています。

公民館の館内では、移動式図書館車両を寄付した災害支援団体のメンバーらが飲み物や菓子をふるまうなどして交流の場を設けています。

シャンティ国際ボランティア会 国内事業課 中井康博さん「来られる方も本を通じて話が弾んだりとか、あとは本があるから集いの場に来れるという方も結構いらっしゃるんですね。それで、本を通じて失われた物だったりとか、これからの人生のこと、そういったところを考える機会になったりとか、あとはつらいことを少し忘れられる、日常を感じられる機会になれば」

本を片手に交流を深める利用者たち。

住み慣れた住宅を失い、仮設住宅に閉じこもりがちになってしまう住民にとって、本やサロン活動を通して交流の機会を得られる移動式図書館は貴重な存在です。

利用者「図書館、私行ったことない。この移動図書館車が来て初めて利用した。便利」

輪島市立鴻巣公民館 川端俊樹館長「やはり一人でいると、やっぱり脚も悪くなる。静かにしとると、言葉も使わないので、やっぱりボケの方に進んでいく方多いって聞いてますから、だからちょっと出てきていただいて、みんなでこう楽しく自分の好きな本を1か月ゆっくり借りれますから、大変ありがたいですね」

午後2時ごろ、移動式図書館は南志見地区へと向かいます。

公民館に着くと、ここでも大勢の利用者たちが本の貸し出しを求めて集まりました。

権野さんが「一応、両面で1000冊ほどある」と利用者に声をかけると、「本当？えっ」と驚きの声が上がります。

利用者「本に書いてある面白い話をノートに書き留めてね、もう鬱になりそうな時に開いて見ています」

「輪島は本屋さん行っても編み物の本1冊もない。1冊買いに穴水まで行ってきてん、私。助かる。私まさか図書館の本利用すると思わなかった。借りるのが苦手ねん。買って編むのが好き。自分の物にして。でも今じゃ本屋さん行ってもないから助かりますね」

輪島市立図書館 権野勝彦さん「皆さん本がいっぱい増えて良かったわって言ってくれるんで、本当私たちも頑張ってきた甲斐があったなって思ってもます」「本を見ていただいて、借りていただければ良いんですけど、今ボランティア団体さんと一緒にサロン活動もやってます。そこは本を絶対借りなきゃいけないって訳じゃなくて、皆さん気軽に出てきていただいて、お茶でも飲みながらお話できるような場が作れれば良いなって思ってます」

震災と豪雨で大きな被害を受けた被災者たちにとって、心を通わせる居場所となっている移動式図書館。

きょうも輪島市内では本が地域の絆を結んでいます。