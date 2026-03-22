お天気アシスタントの大橋美月が21日までにインスタグラムを更新。福岡大学法学部卒業を報告した。

大橋は「福岡大学法学部卒業しました 素敵な友人にも出会えて、たくさんの経験をすることができた充実した4年間でした」と報告した。

続けて「放送終わりにギリギリで学校に向かう時はKBCから七隈線天神南までが微妙に遠く、よくダッシュをして汗をかきました(笑) アサデス。アルバイトの学生は沢山いるので、この後の授業眠たいよね 頑張ろ なんて話しながら学校に向かってた日々がもう懐かしく感じています！」と学生生活を振り返り、春らしいピンク色のはかま姿をアップした。

また「もうすぐ社会人になるのでこれまで大切に育ててくれた両親に沢山恩返しできるように頑張りたいと思います 改めて大学生活とっても楽しかったです」と回顧した。

この投稿にフォロワーからは「アサデスのお天気アシスタントと大学の両立本当にすごいと思う」「アサデスも今月卒業？最後の放送いつですか？」「アサデスやっての大学生は素晴らしいね」とコメントが寄せられている。

大橋はKBC九州朝日放送「アサデス。KBC」（月〜金曜午前6時）でお天気アシスタントを務めている。