女優の土居志央梨（33）が21日までにインスタグラムを更新。20日に放送された24年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオフショットを公開した。

土居は「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』ご覧いただいた皆さまありがとうございました！」と、視聴に感謝した。

そして「クランクアップのオフショット 愛がパンパンにつまった手作りくす玉登場してうれしかったぁ、、」とつづり、くす玉の横で花束を手にした笑顔ショットを公開した。

続けて「信頼しかないスタッフさん達 クリエイティブで、思いやりと集中力があって、こんな現場でお芝居できた私は幸せものです。ありがとうありがとう」と感謝をつづり、集合写真を披露した。

そして「NHK ONEで無料で一週間見逃し配信もあります ぜひご活用下さい」と呼びかけた。

この投稿に「大好きなよねちゃんにもう一度会えて嬉しかった」「正しく怒る…とても胸に残りました」「現代にも通じることがたくさんあってめちゃくちゃ心に響きました」「もっともっと見たいーーー！！」「まだまだよねさんに会いたいです！」などのコメントが寄せられている。