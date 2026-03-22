ドバイレーシングクラブは、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）でドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）に挑むカランダガン（セン５歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が現地に到着したことを２２日未明に公式Ｘ、インスタグラムで報告。ドバイ・ターフ（芝１８００メートル）に出走するオンブズマン（牡５歳、英国・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）も到着した。

カランダガンの投稿では「おかえりなさい カランダガン アガカーン・スタッズとグラファールレーシングののスターが、ドバイ・シーマクラシックに向けて到着しました」のメッセージ。同馬は昨年のドバイ・シーマクラシックはダノンデサイルに続く２着、サンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、ジャパンＣとＧ１を４連勝。「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で年間世界１位１３０ポンドの評価を得た。

また、オンブズマンの投稿では「ハーイ オンブズマン Ｇ１レース２勝馬がドバイターフに向けて到着しました」。昨年、プリンスオブウェールズＳ、英インターナショナルＳを勝利。同馬が出走するドバイ・ターフには日本からガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）がエントリーしている。