◆センバツ第４日 ▽１回戦 神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）

昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者で、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）が初回、先取点をたたき出した。

先頭の１番・柴原奈旺芙（なおふみ）内野手（３年）が中前安打で出塁し、犠打が敵失を呼び込み、さらには暴投も絡んで１死二、三塁とチャンスメークすると、４番で主将の城野慶太捕手（３年）が遊撃へ適時安打を放ち、１点を先行した。

九州国際大付は楽天、ヤクルトで外野手としてプレーした楠城祐介監督（４２）が率いる九州の強豪。昨年の横浜が達成した「秋春連覇」を目標に掲げる。

昨年１１月２４、２５日の２日間には、日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝から指導を受け、こんな金言を授かった。

「僕の想像以上でした。これが日本一かと納得のレベルだった。次に迎えるセンバツは当然、優勝候補の筆頭。その時に、みんな九国を倒すぞというモチベーションで来る。それはかなり大変。相当の覚悟をもって、この冬。何かみんなにとってプラスになったことがあればいい。かわいい後輩なので。全力で応援するし、直近ではセンバツ、どうなるのか楽しみにしています。その先も楽しみにしています」

イチロー氏に“恩返しの１勝”を贈ることができるか。注目だ。