◆セリエＡ▽第３０節 パルマ０―２クレモネーゼ（２１日、エンニオ・タルディーニ）

パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）はホームのクレモネーゼ戦で左手の骨折から復帰後、２戦連続先発フル出場を果たしたが、降格圏のクレモネーゼに０―２で敗れた。後半９、２３分に失点した。前節トリノ戦の１―４での敗戦に続き、チームは連敗。鈴木は試合後、コメントを残さなかった。パルマは１２位、勝ったクレモネーゼは１７位に順位を上げた。

試合後、パルマのカルロス・クエスタ監督は会見で、鈴木のコンディションについてスポーツ報知の質問に答え、「鈴木は完全に回復した。そうでなければ起用しなかった」とし、「今日の０―２の結果ついて鈴木が防げる失点であったか？」との問いには「ノー」と、失点は鈴木の責任ではないとした。

パルマのフェデリコ・ケルビーニＣＥＯ「客席からのブーイングはふさわしいものだった。強い個性に欠いていた？ それはないと思う。代表の休みに反省して、正しい精神を取り戻そう。目標はまず残留を早く決めること。そして左の順位につけたい。残留は必要不可欠。よく代表の休みに分析して立て直しを図る」

カルロス・クエスタ監督「高いレベルの試合ができなかった。試合への臨み方、プレー態度の問題ではない。一般的にレベルを上げることが必要だ。自分の責任だ。選手たちをもっと助けたい。目標はまだ達成していない。代表の休みで、分析して問題を明らかにしよう。まだ８試合非常に難しい試合が残っている。ラツィオ戦からいいスタートを切りたい。前半ゲームをうまく構築できなかった。ボールを奪って２、３のパス、チャンスを生かせなかった。ゲームを試合できなかった。ボールを支配しても、効果的な攻撃ができなかった。後半失点を許して、そして守備的に下がってしまった。危険な攻撃があまりできなかった。後半は試合展開が変わってしまった。責任は私にある」