「カーリング・世界選手権」（２１日、カルガリー）

準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに３−１１で敗れ、第８エンド終了後に負けを認める「コンシード」。３位決定戦にまわることになった。３位決定戦ではスウェーデンと対戦する。

カナダはミラノ・コルティナ五輪銅メダルのチームホーマンではないものの、世界チームランキング５位の強豪・チームエイナーソンが出場。黒星だった１次リーグの雪辱をしたい日本だったが、なかなかアイスが読み切れず、第１エンドにいきなりビッグエンドを作られて３失点。第２エンドは１点にとどまると、第３エンドに２失点。第４エンドは重圧をかけられる展開となり、２点スチールで一気に突き放された。第５エンドは１点にとどまり、前半を２−７で折り返した。

第６エンドで相手に重圧をかけて１点スチールに成功したが、第７エンドに３点を奪われた。ここで一度コンシードしよう握手を交わしたが、大会ルールで決勝トーナメントは最低でも８エンドまで行わねばならず、ルール勘違いで苦笑い。藤沢は最終ショットで相手への敬意を込めたスピンしながらのショットをみせ、会場を盛り上げて第８エンド終了後に改めてコンシードした。

藤沢は「１エンドの入り方、試合直後にも話していて、練習の時点ではめちゃくちゃ滑っていたんですけど、スタート前に時間が空き、観客も入った中で全然滑りが違った。試合前練習の仕方と１エンド目の入り方をアジャストしていきたい」と序盤の戦い方を反省。「明日は泣いても笑っても最後の試合。しっかり集中して楽しみながら自分たちのカーリングをやりたい。ピンチは切り抜けられたがチャンスで決められなかった」と、うなずいた。

日本は１次リーグを通算９勝３敗の３位で通過。準々決勝では同６位のトルコと対戦。１次Ｌで黒星を喫していた難敵に７−５で勝利し、４強入りを決めていた。

ロコ・ソラーレは３年ぶり３度目の世界選手権。日本時間２３日０時開始の３位決定戦で銀メダルだった１６年大会以来１０年ぶりのメダルを狙う。