カナダとの準決勝

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダと対戦。3-11で敗れたこの試合、第7エンド（E）終了時に大珍事が発生した。

この日午前の決勝トーナメント1回戦でトルコを撃破。1次リーグで敗れた借りを返したロコ・ソラーレは、準決勝でカナダと対戦した。

序盤から苦しい展開だった。第1エンド（E）にいきなり3失点。有利な後攻の第2Eもスキップ藤澤五月のショットで1点をもぎ取るのが精一杯で、第3Eも2点失った。

第7E終了で3-10となったところでロコはコンシードで負けを認めたが、決勝トーナメントは最低8E消化する必要があった。

コンシードが認められない大珍事。大爆笑の後に迎えた第8E、ロコは相手に敬意を表して点を取りにいかず、藤澤はラストショットは投じる前に1回転するパフォーマンスを見せて会場を沸かせた。

試合は3-11で敗れ、22日（日本時間23日）に行われるスウェーデンとの3位決定戦で、銅メダルを目指す。藤澤は中継したNHK BSのインタビューで「泣いても笑っても明日が最後の試合。いっぱい食べて寝て、明日全力で集中しつつ楽しんでやりたい」と気合を入れていた。



（THE ANSWER編集部）