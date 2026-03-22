【桧山珠美 あれもこれも言わせて】

【写真】元宝塚月組男役が「完全なる飼育」主演！月船さららを直撃

東日本大震災から15年経つ。13日のドキュメンタリードラマ「3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜」（フジテレビ系）は意欲的な試みだった。

福島第1原発への放水活動にあたった陸上自衛隊が撮影した記録映像を独自入手。それを軸に当時の現場を再現、原発近くの病院で働く医師や看護師の奮闘を描いた。

震災特番が年々様式化していく中、独自に入手した素材を元に1本のドキュメンタリーものを作った意欲を買いたい。これに看護師役として出演していたのが元宝塚歌劇団星組男役トップスターの礼真琴と気づいた人はどれだけいたろうか。昨年8月に退団し、10月には「新しい地図」の3人と同じ事務所「CULEN」に所属することが発表された。同事務所初の女性タレントになる。

先日もNHK「うたコン」で男役トップのオーラ全開で「勝手にしやがれ」を熱唱したが、今回の看護師役も堂々としたもの。発声は舞台っぽいところはあるが、映像でも活躍間違いなし。ちなみに、父親は元サッカー日本代表の浅野哲也。その卓越した身体能力は父親譲りに違いない。

芸術選奨新人賞の望海風斗

宝塚といえば最近も元雪組のトップの望海風斗が芸術選奨文部科学大臣新人賞演劇部門を受賞した。在団中から劇団随一と言われた歌唱力でファンを魅了したが、2021年4月に退団後も精力的に舞台に立ち、瞬く間に日本を代表するミュージカル俳優になった。

今期ドラマでは「リブート」（TBS系）に警視庁捜査2課の警部役で元月組トップ娘役の愛希れいかが出演、存在感を示している。遡れば、月丘夢路、乙羽信子、淡島千景、八千草薫、有馬稲子、小柳ルミ子ら、芸能界で活躍する元宝塚スターは数多くいた。

宝塚は1970年代に「ベルばら」ブームが到来して鳳蘭、汀夏子、安奈淳らの名が知られることとなった。その後も麻実れい、大地真央、黒木瞳、真矢みき（現真矢ミキ）、天海祐希、檀れい、紺野まひるら元タカラジェンヌが活躍した。

また、フジ系「ぽかぽか」にレギュラー出演中の真飛聖やバラエティーや通販番組で見かける遼河はるひ、うたのおねえさん・はいだしょうこら、ジャンルを超えて大活躍している。

先日は「FRIDAY」のグラビアに登場していた吉田莉々加のプロフィルに元宝塚男役とあり、ビックリ仰天。まさに群雄割拠。歌、踊り、演技の基礎を徹底的に叩き込まれた者の強さはどんなフィールドに立っても揺るがない。

はやり廃りの激しい芸能界にあって、その基礎を身につけていることは何よりの武器だろう。彼女たちが日本の芸能のレベルを底上げしてくれれば心強い。礼真琴の静かな存在感を見ながら、そんな未来を少しだけ期待したくなった。

（桧山珠美／コラムニスト）