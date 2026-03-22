客室で温泉もサウナも満喫できる！ 奥湯河原 結唯「本館フルリニューアル客室」

記事ポイント 3月19日から予約受付を開始。5月15日に本館リニューアル客室が開業。全室に天然温泉とサウナを用意。 3月19日から予約受付を開始。5月15日に本館リニューアル客室が開業。全室に天然温泉とサウナを用意。

奥湯河原 結唯は3月19日から、本館フルリニューアル客室の予約受付を始めます。

5月15日に開業するのは、1フロア1室で過ごせる私邸型ラグジュアリー客室です。

都心から約90分の奥湯河原で、自然と温泉にゆったり浸る滞在が楽しめます。

奥湯河原 結唯「本館フルリニューアル客室」

予約開始日：3月19日宿泊開始日：5月15日客室名：瀬音 -SEON-／風香 -FUUKA-／翠林 -SUIRIN-内容：1フロア1室の客室、客室サウナ、源泉掛け流しの天然温泉キャンペーン：20,000円分のご優待クーポン

奥湯河原 結唯は神奈川県・奥湯河原に佇む温泉旅館です。

本館に開業する新客室は、自然と共鳴する私邸型ラグジュアリーをコンセプトにしています。

大きく開かれた窓の先に山林と清流が広がり、一棟貸しの別荘のようにくつろげる滞在空間が整いました。

各客室には天然温泉とサウナを備え、静かな自然の中で心身を整える時間を過ごせます。

温泉旅館での滞在に、客室で完結するくつろぎを求める人にうれしい内容です。

瀬音 -SEON-

客室名：瀬音 -SEON-宿泊開始日：5月15日設備：客室サウナ、源泉掛け流しの天然温泉

瀬音は、奥湯河原の山林と清流を身近に感じながら過ごせる客室です。

温泉とサウナを自分のペースで楽しみたい滞在に向いています。

風香 -FUUKA-

客室名：風香 -FUUKA-宿泊開始日：5月15日設備：客室サウナ、源泉掛け流しの天然温泉

風香は、自然と一体になるような湯浴みを楽しめる一室です。

客室での滞在時間そのものを贅沢にしたい人におすすめです。

翠林 -SUIRIN-

客室名：翠林 -SUIRIN-宿泊開始日：5月15日設備：客室サウナ、源泉掛け流しの天然温泉

翠林は、奥湯河原の静けさをゆったり味わえる特別室です。

景色と温泉をひと続きに楽しみたい人にぴったりの滞在をかなえます。

販売開始を記念したキャンペーンでは、対象客室の宿泊者に次回利用できる20,000円分のご優待クーポンを用意しています。

新客室だけでなく全室で使えるため、次の奥湯河原旅館ステイにつなげやすい特典です。

さらに敷地内では、自家源泉の掘削プロジェクトも始動しています。

町営源泉に加えて自家源泉を確保することで、より豊富な湯量による本格的な源泉掛け流しを安定して楽しめる体制づくりが進んでいます。

客室の中で温泉もサウナも景色も満喫できるので、移動を減らして静かに過ごしたい旅におすすめです。

自然に包まれる上質な温泉時間を楽しみたい人にうれしいリニューアルです。

予約は3月19日から始まり、宿泊は5月15日からスタートします。

奥湯河原 結唯「本館フルリニューアル客室」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約はいつから始まりますか？

予約開始日は3月19日です。

Q. 宿泊はいつから利用できますか？

宿泊開始日は5月15日です。

Q. リニューアル客室にはどんな設備がありますか？

1フロア1室の客室に、客室サウナと源泉掛け流しの天然温泉が備わります。

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